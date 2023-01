Prestigiado, Lula ocupa centro da foto de chefes de estado da Celac

A presença do presidente Lula na 7ª Cúpula da Celac marcou a volta do Brasil ao grupo edit

247 - O presidente brasileiro, Lula, ocupou o centro da foto de cehfes de estado e de governo da Celac, ao lado de seu homólogo argentino, Alberto Fernández. A 7ª Cúpula do grupo ocorreu nesta terça-feira (24) em Buenos Aires.

A presença do presidente Lula no evento marcou a volta do Brasil à Celac. O último governo, de Jair Bolsonaro, havia retirado o país do grupo que reúne estados latino-americanos e caribenhos, mas a nova administração busca recuperar o prestígio internacional do país.

>>> Na Celac, Lula critica "excessiva dependência" de insumos do exterior e pede união das indústrias sul-americanas

Além do retorno do Brasil, a 7ª Cúpula da Celac foi marcada pela expressão da oposição do bloco ao bloqueio econômico dos Estados Unidos contra Cuba. Como titular pro tempore da Celac até então, Fernández exigiu respeito aos direitos de todas as nações e o fim dos cercos que sofrem os países da região.

Fernández também defendeu a unidade da Pátria Grande e alertou sobre o surgimento de forças de extrema direita. Também destacou a necessidade de defender a integração regional e dar atenção especial à mudança climática.

O primeiro-ministro de São Vicente e Granadinas, Ralph Gonsalves, assumirá a Presidência pro tempore da Celac. Ele se reuniu com o chanceler brasileiro, Mauro Vieira, junto ao assessor da Presidência da República Embaixador Celso Amorim.

Vieira reiterou seu compromisso com a reabertura da embaixada do Brasil em Kingstown, capital da nação caribenha, e com a ampliação das relações com os países da Caricom. A representação diplomática havia sido fechada por Jair Bolsonaro em 2020, e suas funções foram assumidas pela representação brasileira em Bridgetown, em Barbados.

