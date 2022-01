Dilma é ovacionada em Honduras na festa da posse de Xiomara Castro (vídeo)

Apoie o 247

Agenda do Poder - A ex-presidenta Dilma Rousseff foi ovacionada hoje, em Tegucigalpa, ao ter sua presença anunciada em solenidade na Universidade Nacional Autônoma de Honduras.

Dilma está em Tegucigalpa para participar como convidada de honra da posse da presidenta de Honduras, Xiomara Castro.

Assista à cena da recepção a Dilma, no tuite do deputado Alencar Braga, do PT:

A presidenta @dilmabr foi ovacionada em evento na Universidade Nacional Autônoma de Honduras, em evento prévio à posse da presidenta @XiomaraCastroZ, que acontece nesta quinta-feira em Tegucigalpa

