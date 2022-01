Presidente de esquerda, Xiomara Castro toma posse em Honduras (vídeos)

Apoie o 247

TeleSur - A presidente eleita de Honduras, Xiomara Castro, que toma posse nesta quinta-feira em uma cerimônia que acontece no Estádio Nacional de Tegucigalpa, apresentou os nomes dos ministros que farão parte de seu Gabinete de Governo.

Juntamente com o presidente, foram empossados ​​o vice-presidente Salvador Nasralla e a presidenciável Doris Guitiérres.

Em seu primeiro discurso à nação, Xiomara Castro disse que “a presidência da República nunca foi ocupada por uma mulher. Já se passaram 200 anos desde que a independência foi proclamada. Estamos quebrando correntes. Estamos quebrando tradições”.

Nesse sentido, agradeceu ao povo, a quem agradeceu por este acontecimento histórico no país. A nova presidente anunciou que daria números sobre a crise social do país e apresentaria ao seu governo propostas para trabalhar nos próximos dias.

Ela comentou que recebe o país em falência. "O país deve saber o que fizeram com o dinheiro e onde estão os 20 milhões de dólares que fizeram em empréstimos", inquiriu.

“Meu governo não vai continuar o turbilhão de saques. Devemos erradicar a corrupção dos 12 anos de ditadura. Temos o direito de nos refundar em valores soberanos, não em usura e agiotagem”, assegurou.

"Temos o dever de restaurar o sistema econômico baseado na transparência, eficiência, produção e justiça social na distribuição da riqueza e da renda nacional", disse.

Sobre a dívida, comentou que é praticamente impossível cumprir os vencimentos das dívidas. "A única maneira é um processo de reestruturação abrangente por meio de um acordo com credores privados e públicos", disse ela.

A chefe de Estado argumentou que a maior parte do orçamento é destinada a salários e vencimentos. "Esta não foi a década perdida como a de 1980, mas a década corrompida", disse.

“A destinação de recursos econômicos para investimento em pessoas é uma das minhas missões fundamentais no meu mandato. O eixo transversal do próximo orçamento que enviarei ao Congresso Nacional será a transparência e o combate à corrupção”, afirmou.

.@XiomaraCastroZ enfatiza en su primera alocución como pdta de #Honduras 🇭🇳la voluntad de transformación hacia "un estado socialista y democrático", frente al actual en "bancarrota, el país debe saber qué hicieron con el dinero". pic.twitter.com/DQvG1dKpGH

"O problema vai além da energia", disse ela sobre a situação da Empresa Nacional de Energia Elétrica (ENEE). “O ENEE é uma mancha deixada pela ditadura. As opções que as entidades financeiras me apresentaram é contrair mais dívidas, mas não para salvar a ENEE, mas sim para salvar os fornecedores da empresa”, criticou.

"Neste ato entrego ao Congresso Nacional o projeto nacional que revoga a Lei das ZEDES (Zonas Especiais de Desenvolvimento Econômico)", especificou.

"Chega de esquadrões da morte. Chega de silêncio diante dos feminicídios. Chega de assassinos contratados. Chega de tráfico de drogas ou crime organizado."

Sobre a educação, ela assegurou que é um objetivo de suprema prioridade. "Iniciaremos diálogos com os professores para o retorno de nossas crianças às aulas presenciais". Também comentou sobre a necessidade de fortalecer o serviço de saúde.

Anúncio do gabinete

Antes de iniciar a cerimônia de posse, a presidente hondurenha anunciou os nomes dos membros de sua equipe de governo. “Anuncio ao país parte da equipe de mulheres e homens que me acompanharão no projeto de refundação de Honduras”, publicou em sua conta no Twitter a dirigente do Partido Libertad y Refundación (Libre).

Como secretário de Relações Exteriores do país centro-americano foi nomeado Eduardo Enrique Reina, enquanto o secretário de Finanças coube a Rixi Moncada. A presidência da Comissão de Bancos e Seguros será ocupada por Marcio Sierra, enquanto Rebeca Santos assumirá a liderança do Banco Central.

Da mesma forma, o Secretário de Gabinete será Rodolfo Pastor de María Campos e Ivis Alvarado assumirá o cargo de Secretário de Comunicação. Lucky Medina e José Carlos Cardona também foram anunciados como secretários de Recursos Naturais e Desenvolvimento e Inclusão Social, respectivamente.

À frente do Serviço de Administração de Rendas assumirá Marlon Ochoa, Héctor Manuel Zelaya será o secretário particular, José Manuel Zelaya será o secretário de Defesa, enquanto Ramón Sabillón será o responsável pela Segurança.

Da mesma forma, à frente da pasta da Saúde, Castro nomeou José Manuel Matheu e Pedro Barquero como responsável pelo Desenvolvimento Económico.

Vários líderes participaram da posse, entre eles, a vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, a vice-presidente argentina, Cristina Fernández de Kirchner.