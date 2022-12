2023 de esperança e reconstrução do Brasil

Apoie o 247

2022 foi mais um ano de lutas em defesa do povo brasileiro e sendo oposição dura ao governo Bolsonaro na Câmara dos Deputados. Termino meu primeiro mandato de deputado federal com a certeza de que ao longo desses quatro anos apresentei propostas legislativas de maneira participativa, sempre ouvindo eleitores e cidadãos do estado de São Paulo.

Neste ano, destinei emendas parlamentares para mais de 50 cidades do estado para apoio de políticas públicas e projetos, sendo a área da saúde a mais contemplada com recursos para Atenção Básica e Especializada, compra de equipamentos, incentivos para Santas Casas e entidades que defendem a vida.

Sou autor da Lei que garante indenização aos trabalhadores da Saúde e da Assistência Social vítimas da Covid-19 e aos seus dependentes, das Leis Aldir Blanc, Paulo Gustavo e Lei Despejo Zero. Fui o relator que viabilizou a aprovação do Piso Nacional da Enfermagem no Congresso Nacional.

Priorizamos apresentar projetos de lei e medidas que protegem a vida, a saúde e os direitos dos trabalhadores. Sou titular das comissões de Seguridade Social e Família, Desenvolvimento Urbano, Cultura, Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa e Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência.

Fiscalizamos ações, pedimos esclarecimentos em audiências públicas nas Comissões, convocamos Ministros para prestarem explicações sobre condutas do governo federal na condução de políticas públicas, barramos o ex-juiz Sérgio Moro de ser candidato pelo estado de São Paulo e conseguimos provar que é possível pagar o piso nacional da enfermagem sem prejuízos ao orçamento.

Fui reeleito para meu segundo mandato e 2023 vem com esperança de reconstrução do Brasil. Venceremos o obscurantismo e voltaremos a sorrir. Temos muitos desafios pela frente: solucionar o grave desafio social, tirar o Brasil do mapa da fome, aumentar o incentivo a educação e ciência, ampliar os recursos do SUS, fazer a fila de procedimentos e cirurgias que estão represados andar, voltar a ofertar medicamentos no Farmácia Popular, e consertar outros tantos desmontes que sofremos nos últimos quatro anos.

Contem com meu mandato participativo para ajudar o presidente Lula a reconstruir o Brasil e não deixar que o bolsonarismo crie garras no estado de SP. Desejo a todos um excelente Natal e próspero Ano Novo.

