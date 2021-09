Poema de Cristine Nobre Leite ressalta a importância da saúde pública no Brasil. “É saúde todo dia” edit

Cipó de Aroeira

31 anos do SUS: é saúde todo dia

Por Cristine Nobre Leite

Cuidando bem da mulher,

Do homem desde a infância

Fazendo a vigilância

Trabalhando um bom viver

Em muito vem atender:

Prevenção ou cirurgia,

Socorro em rodovia

SAMU pega a dianteira

O SUS é nossa bandeira

É saúde todo dia

Em toda comunidade

Se encontra àquele agente

Uma pessoa contente

Ponte pra integralidade

Trabalham com qualidade

Na saúde e na endemia

Com médico a parceria

Idem dentista e enfermeira

O SUS é nossa bandeira

É saúde todo dia

Há o Brasil Sorridente

Com sua complexidade

Há hospitais na cidade

Para atender o doente

Há um bocado de gente

Que desse SUS se auxilia

Um Pai-Nosso, uma Ave-Maria

Com aval da benzedeira

O SUS é nossa bandeira

É saúde todo dia

Educação popular

Como uma boa investida

É vida mais assistida

Com harmonia no ar

É canção pra se levar

Deixando mente sadia

É muito mais que magia

É cura pra vida inteira

O SUS é nossa bandeira

É saúde todo dia

Até no supermercado

Alguém vê a validade

Verifica a sujidade

O que deve ser limpado,

Produto ultrapassado

Que nos prejudicaria

É SUS pra dar garantia

Pra não comermos besteira

O SUS é nossa bandeira

É saúde todo dia

É quem cuida da vacina

Que faz imunização

Que põe corona no chão

Que alerta pra Cloroquina

É Fiocruz que ensina

Pesquisa que renderia

Que põe mote e poesia

Faz gente subir ladeira

O SUS é nossa bandeira

É saúde todo dia

Práticas Integrativas

É detalhe importante

É SUS que segue adiante

Com ações mais expressivas

É ver pessoas mais vivas

Com auriculoterapia

Uma massoterapia

Aliviando a canseira

O SUS é nossa bandeira

É saúde todo dia

Sangue e hemoderivados

Tem no SUS um endereço

Por isso é que lhe ofereço

Uns versos metrificados

Meus apelos embalados

Por sua filosofia

Contemplo com alegria

Com poesia faceira

O SUS é nossa bandeira

É saúde todo dia

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.