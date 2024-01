A África do Sul esperançou!

Apoie o 247

Todos aqueles, com um mínimo de humanidade e empatia, sentiram-se – e sentem-se – atônito, impotentes e revoltados com as atrocidades que o povo palestino sofre há décadas. Recentemente, com a escancarada escalada de violência e limpeza étnica, promovida pelo genocídio de “israel”, mesmo como toda solidariedade à distância, com mobilizações pontuais e nas redes sociais, ficamos ainda mais desesperados.

Ainda que vários países se manifestassem e tentassem uma solução urgente através do Conselho de Segurança da ONU, EUA e seus títeres alinhados aos interesses bélicos não nos deixavam ter esperanças. No entanto, uma nova luz brilhou no horizonte através de nossos irmãos e irmãs da África do Sul e sua denúncia perante a Corte Internacional de Justiça, com pedido de urgência, para que “israel” seja julgado pelo crime de genocídio contra o povo palestino, o que poderia promover o fim dos recentes massacres que já ocorrem há 95 dias e ceifou a vida de mais de 24.000 pessoas de forma indiscriminada– sendo mais de 10.000 crianças e 7.000 mulheres.

O endosso que o Brasil fez a esse pedido, não apenas nos orgulha, como nos faz respirar novamente ao saber que temos um líder comprometido igualmente com os assuntos internacionais. O presidente Lula mostrou, mais uma vez, sua importância enquanto estadista, colocando o Brasil novamente no cenário mundial.

Sabemos, no entanto, que o sionismo está amplamente difundido na sociedade e em suas representações governamentais, mas a mobilização dos povos, pressionando seus representantes, é determinante para que esse regime racista, supremacista e colonizador seja colocado na lata do lixo da história, tal como foi com o nazismo – por sinal, com relações siamesas com o sionismo.

Todos nossos desejos foram, enfim, materializados por nossos camaradas sul-africanos. A tal desejada esperança tem, finalmente, a chance de triunfar.

E como nos ensina Paulo Freire:

“É preciso ter esperança, mas ter esperança do verbo esperançar; porque tem gente que tem esperança do verbo esperar. E esperança do verbo esperar não é esperança, é espera. Esperançar é se levantar, esperançar é ir atrás, esperançar é construir, esperançar é não desistir! Esperançar é levar adiante, esperançar é juntar-se com outros para fazer de outro modo”.

Que o céu que amanheceu mais azul, aquecido pelo brilho do Sol, nos traga novos ares e que o genocídio contra a Palestina tenha seu ponto final. Assim sendo, será o início de novos dias para a consolidação e oficialização que tantos desejamos: o direito legítimo da existência do Estado Palestino livre e soberano.

Obrigado, África do Sul! Você nos fez esperançar!

