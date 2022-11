A colossal vitória de Lula

Apoie o 247

Alguns podem ter uma análise meramente estatística do resultado eleitoral e dizer que Lula venceu as eleições por uma margem modesta de votos, menor do que a de Dilma sobre Aécio.

Porém, essa análise está errada em todos os sentidos. A vitória de Lula foi colossal, maior e incomparável com qualquer outra vitória do campo progressista na História recente da América do Sul.

Em primeiro lugar, lembremos que Dilma tinha a máquina de Estado e estava com um arco amplo de alianças e tendências continuístas a seu favor. Além disso, as estruturas republicanas estavam ainda saudáveis - sem um aparelhamento obsceno que preparava seu mandato para uma ditadura autocrática.

Lula enfrentou o maior Leviatã da História dessa nação. Não antes de ter seu nome enlameado por todos os meios de comunicação de massa e passar por um processo farsesco que lhe custou uma condenação e 580 dias de cadeia.

Ao sair das masmorras de Curitiba, Lula encontrou um PT que já tinha sofrido vultuosas derrotas nacionais, estaduais e municipais. O Partido estava empobrecido, mas resiliente e animado com a possibilidade de enfrentamento contra o fascismo em sua face mais cruel e virulenta.

Bolsonaro sabia da força popular de Lula e de que sua prisão ilegal seria revogada em algum momento. Para tanto, tratou de aparelhar todos os poros da República com personagens de fidelidade canina, estando praticamente o seu mandato inteiro em estado de campanha eleitoral.

Ofereceu milhares de cargos para militares nos mais diversos ministérios se tornando o governo mais militarizado da História, incluindo os governos da Ditadura Militar.

Fez um pacto de sangue e dinheiro com as lideranças da Igreja evangélica e com setores da Igreja católica (em especial os carismáticos); entregou o orçamento para o centrão protagonizando possivelmente o maior esquema de corrupção do planeta; turbinou o orçamento da PEC Kamikaze que o permitia na ante-véspera das eleições distribuir dinheiro e benesses a quem quer que seja; conseguiu uma arrecadação recorde de mega empresários e setores do agronegócios bolsonaristas que lhe doaram milhões para a campanha; promoveu o mais sofisticado sistema de fakenews existente no mundo; municiou as milícias do seu entorno e conseguiu o apoio quase pleno de todos os setores das forças de segurança, alcançando volumosos setores das classes C, B e A.

Ainda assim, com tudo isso, Bolsonaro perdeu as eleições para Lula…

O povo brasileiro mostrou resiliência e conseguiu vencer o fascismo e todas as suas armas econômicas, midiáticas e letais.

Como deve ter sido frustrante para Bolsonaro ver o resultado eleitoral e concluir que - apesar de tudo - não conseguiu vencer, se tornando no primeiro presidente que não conseguiu fazer sua reeleição…

Bolsonaro talvez não saiba do tamanho da vitória de Lula, mas seus adversários sabem e já se apressaram em cumprimentá-lo. Lula era grande, agora se tornou gigantesco.

Restará nas próximas semanas apenas os movimentos raivosos dos maus perdedores que apostam no bloqueio de rodovias e discursos golpistas em cidades bolsonaristas, além da parcimônia das forças de segurança que prevaricam ao ver o crime ser alardeado sem punições.

Mas nem tudo isso impediu a queda do dólar e a subida das bolsas. A marcha da História esmagou o fascismo. A transição começou e o Brasil foi posto no mapa novamente. Deixou de ser um párea internacional.

Agora a máquina do Estado estará nas mãos das forças democráticas e republicanas que se apressarão a fazer a verdade de quem foi Bolsonaro e dos fatos que ocasionou virem à tona e junto com ela veremos o esvaziamento do espírito de ódio alimentado por Bolsonaro e seus asseclas. Depois teremos crescimento e justiça social.

Por fim, teremos que enterrar em definitivo o fascismo dessa nação. Mas isso não vale um artigo, mas um livro, o qual terei o prazer de escrever e disponibilizar a cada um dos amantes da democracia.

