A foto da 'Time'

Rio - Foi de cortar o coração saber que o presidente Jair Bolsonaro teve uma crise de choro quando viu a foto do ex-presidente Lula na capa da ‘Time’.

Depois que saiu do banheiro, ainda com os olhos vermelhos, Bolsonaro reuniu seus assessores no Palácio do Planalto. Eram tantos - só de militares são mais de 100 - que a reunião foi transferida do Gabinete da Presidência para a Sala Suprema.

A entrevista de capa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à revista ‘Time’ despertou a ira do presidente Jair Bolsonaro (PL).

Não assisti a reunião, mas posso imaginar que deve ter sido mais ou menos assim:

- Que assessores de ‘merda’ são vocês? Como vocês permitiram isso daí? - disse o presidente, agitando no ar a revista ‘Time’- A foto do “Nove Dedos” na capa da ‘Time’! O presidente do país sou eu, porra! Minha foto é que tinha que estar aqui…

- Quem liga para a ‘Time’? - rebateu um general.

Eu ligo, e muito!!! Era a minha foto que tinha que estar estampada na capa da Time, taokey! E não a do ex-presidiário!

- A culpa é do Alexandre de Moraes! - gritou um general.

O filho do presidente Eduardo Bolsonaro foi um dos primeiros a atacar o periódico:

- Presidente, a ‘Time’ é uma revista decadente, a publicação perdeu a credibilidade, até a Greta Thumber já saiu nela.

- Hitler, também - enfatizou um general, curvado com o peso de tantas medalhas no peito.

O ataque foi seguido pelo ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo ‘Passa a Boiada’ Salles, que questionou: “quem liga para essa porcaria de revista ‘Time’ !?? Sou mais a “minha Time”- disse, lembrando a montagem de uma fake news publicada por ele próprio, em fevereiro, simulando uma capa da revista Time com a foto de Bolsonaro e a chamada: Prêmio Nobel da Paz 2022.

- Não interessa nada disso daí, taokey? Não quero uma ‘Time’ falsificada. Eu quero a minha foto na ‘Time’ ainda esse ano, ou eu boto todo mundo no olho da rua!

- Já sei, vamos fazer uma mobilização dos seguidores do presidente nas redes sociais, mobilizar seus fanáticos seguidores e seus robôs para votar em uma enquete pedindo para a foto do presidente aparecer na capa da Revista ‘Time’, como a “personalidade do ano de 2022” - sugeriu um general.

- Esquece isso daí, no final de novembro, durante uma das minhas tradicionais lives, pedi para os seguidores acessarem o site e escolherem meu nome para “personalidade do ano de 2021”. Não deu em nada. A revista escolheu Elon Musk.

- Vamos fechar as bancas de jornais que venderem a revista - sugeriu um general.

- Não adianta. As manchetes jornalísticas repercutindo a entrevista do Lula à Time, já ocupou a capa de todos os grandes jornais do país. Até o início da tarde desta quarta, o termo “Lula na capa da Time” seguia entre os mais citados no Twitter, no Facebook, no Instagram e até no Telegram.

- Precisamos de uma ‘notícia bomba’, uma ‘cortina de fumaça’ para abafar esse caso - disse o presidente. - Alguém tem alguma sugestão?

- O que o senhor acha de um indulto para o “Mamãe Falei”? - sugeriu um general.

A reunião acabou.

