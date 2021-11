A limitação política de Ciro Gomes

Por ser politicamente fraco e não ter diálogo com os movimentos sociais, ele vai ter que se escorar no DEM e no PSDB para governar edit

Ciro Gomes é politicamente fraco, muito fraco.

Ele não tem controle sobre o seu partido, não tem diálogo com os movimentos sociais, é apenas uma liderança regional com alcance nacional e não tem projeção internacional.

A última vez que exerceu um cargo eletivo no Executivo foi no século passado e, ainda assim, num contexto de hegemonia política criado por Tasso Jereissati, numa economia bem menor e bem menos complexa que a brasileira.

E, ainda por cima, tem se afastado do campo popular e procurado ser a voz do eleitorado udenista do país.

Por ser politicamente fraco e não ter diálogo com os movimentos sociais, ele vai ter que se escorar no DEM e no PSDB para governar, lembrando que esses dois são MUITO mais fortes do que ele. Logo, ele vai ser um tutelado dessas agremiações.

Além disso, ele ainda quer promover um vigoroso programa de reformas, só que em aliança justamente com aqueles que se beneficiam do status quo.

Ele promete uma "China" a qual é incapaz de entregar.

Vai ser o mesmo que misturar água com potássio!

