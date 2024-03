A notável queda na liderança do Norte Global

"A clareza não deve ser procurada na Casa Branca, no No. 10 de Downing Street ou no Palácio do Eliseu", ironiza Vijay Prashad edit

Um grupo de jovens em Paris está desfrutando de uma bebida em um café em uma noite anormalmente quente. A conversa se desvia para a política, mas—como diz uma jovem mulher—“Não vamos falar sobre a França.” Os outros concordam com a cabeça. Eles se concentram na eleição presidencial dos EUA, com um leve tom de arrogância gálica ao ridicularizarem a quase certeza de que os principais candidatos serão o presidente Joe Biden e o ex-presidente Donald Trump. Biden tem 81 anos e Trump tem 77. Um Conselheiro Especial nos Estados Unidos chamou Biden de um “homem idoso com uma memória fraca”, dificilmente as palavras necessárias para inspirar confiança no presidente. Tentando se defender, Biden cometeu o tipo de erro que é material para memes online e confirmou o relatório que tentou desacreditar: ele chamou o Presidente Abdel Fattah El-Sisi do Egito de “presidente do México”. Nenhuma nova evidência é necessária, enquanto isso, para zombar da candidatura de Trump. "Isso é o melhor que os Estados Unidos podem oferecer?", pergunta Claudine, uma jovem estudante em uma prestigiosa faculdade parisiense.

Esses jovens são suficientemente conscientes de que o que parece ser cômico do outro lado do Atlântico—a eleição presidencial dos EUA—não é menos ridículo, e é claro menos perigoso, na Europa. Quando pergunto o que eles pensam sobre os principais líderes europeus—Olaf Scholz da Alemanha e Emmanuel Macron da França—eles encolhem os ombros, e as palavras “imbecil” e “não-entidade” entram na discussão. Perto de Les Halles, esses jovens acabaram de participar de uma manifestação para acabar com os bombardeios israelenses na região de Rafah, em Gaza. “Rafah tem o tamanho do Aeroporto de Heathrow”, diz um jovem estudante inglês que está passando 2024 na França. O fato de nenhum dos líderes europeus ter falado claramente sobre a morte e a destruição em Gaza os preocupa, e eles dizem que não estão sozinhos nesses sentimentos. Muitos de seus colegas de classe sentem o mesmo. As avaliações de aprovação de Scholz e Macron diminuem a cada semana. Nem o público alemão nem o francês acreditam que esses homens possam reverter o declínio econômico ou impedir as guerras em Gaza ou na Ucrânia. Claudine está chateada porque os governos do Norte Global decidiram cortar seus financiamentos para a Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina (UNRWA), embora outro jovem, Oumar, interponha que o Presidente do Brasil, Lula, tenha dito que seu país doará dinheiro para a UNRWA. Todos concordam.

Uma semana depois, chega a notícia de que um jovem soldado da Força Aérea dos Estados Unidos—Aaron Bushnell—decidiu tirar a própria vida, dizendo que não será mais cúmplice do genocídio contra os palestinos. Quando perguntada sobre a morte de Bushnell, a secretária de imprensa da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, disse que o Presidente está “ciente” e que é uma “tragédia trágica”. Mas não houve declaração sobre por que o jovem tirou a própria vida, e nada para acalmar um público tenso sobre as implicações desse ato. Comendo um sorvete em Nova York, o presidente dos EUA, Joe Biden, disse que esperava um cessar-fogo “no início do fim de semana”, mas depois mudou para “até a próxima segunda-feira”. As declarações vacilantes, a promessa de um cessar-fogo junto com a prevaricação, e as entregas de armas não aumentam a confiança de ninguém em Biden ou seus pares na Europa. Com o Emir do Qatar ao seu lado, o presidente da França, Emmanuel Macron, pediu um “cessar-fogo duradouro”. Essas frases—“cessar-fogo duradouro” e “cessar-fogo sustentável”—têm sido usadas com esses adjetivos (duradouro, sustentável) projetados para diluir o compromisso com um cessar-fogo e para fingir que eles realmente apoiam o fim da guerra enquanto continuam a dizer que estão por trás dos ataques aéreos de Israel.

Em Londres, o Parlamento do Reino Unido teve um colapso cômico diante de uma resolução do Partido Nacional Escocês (SNP) para um cessar-fogo. Em vez de permitir uma votação para mostrar as opiniões reais de seus membros, tanto o Partido Trabalhista quanto o Partido Conservador entraram em crise e o presidente do Parlamento quebrou as regras para garantir que os funcionários eleitos não precisassem se manifestar contra um cessar-fogo. Brendan O'Hara do SNP colocou o assunto claramente diante do Parlamento antes que suas palavras e a resolução do SNP fossem postas de lado: “Alguns terão que dizer que escolheram participar de um debate sobre semântica sobre pausas ‘sustentáveis’ ou ‘humanitárias’, enquanto outros dirão que escolheram dar a Netanyahu tanto as armas quanto a cobertura política que ele precisava para prosseguir com sua guerra implacável.”

O desejo global por um fim imediato aos bombardeios israelenses agora está em alta. Pela terceira vez, os Estados Unidos vetaram uma resolução da ONU no Conselho de Segurança para compelir os israelenses a pararem os bombardeios. O fato de os Estados Unidos e seus aliados europeus continuarem a apoiar Israel apesar do amplo desgosto por esta guerra—exemplificado pela morte de Aaron Bushnell—aumenta a frustração com a liderança do Norte Global. O que é particularmente desconcertante é que grandes setores da população dos países do Norte querem um cessar-fogo imediato, e no entanto seus líderes ignoram suas opiniões. Uma pesquisa mostra que dois terços dos eleitores nos Estados Unidos—including maiorias de democratas (77%), independentes (69%) e republicanos (56%)—são a favor de um cessar-fogo em Gaza. Interessantemente, 59% dos eleitores nos EUA dizem que os palestinos devem ter garantido o direito de retornar às suas casas em Gaza, enquanto 52% disseram que devem ser realizadas negociações de paz para uma solução de dois estados. Todas essas são posições que são ignoradas pela classe política principal dos dois lados do Oceano Atlântico. As qualificações de “duradouro” e “sustentável” apenas aumentam o cinismo entre as populações que veem sua liderança política ignorar sua insistência em um cessar-fogo imediato.

A clareza não deve ser procurada na Casa Branca, no No. 10 de Downing Street ou no Palácio do Eliseu. É encontrada nas palavras de pessoas comuns nesses países que estão doentes de coração com relação à violência. Os protestos parecem aumentar em intensidade à medida que o número de mortos aumenta. Qual é a reação a esses protestos? No Reino Unido, membros do parlamento reclamaram que esses protestos estão colocando a polícia sob “pressão sustentada”. Talvez esse seja o ponto dos protestos.

Fonte original: Globetrotter

