A política precisa de alma, e Marília Arraes sabe disso!

Marília Arraes conseguiu atrelar sua imagem à de Lula no evento de adesão do Solidariedade ao Partido dos Trabalhadores. "Em Pernambuco é só disso que se fala" edit

Marília Arraes marcou golaço. Além de receber o apoio do grupo comandado por Eduardo da Fonte, que sai da frente popular para apoiá-la, e ainda de quebra está quase levando André de Paula para o Senado aí seja lado, no evento de adesão do Solidariedade ao Partido dos Trabalhadores, Marília, ao ter direito à fala, não só fez uma fala popular, à lá Partido dos Trabalhadores, como sugeriu ao presidente Lula que incluísse em seu plano de governo o programa chapéu de palha, política implementada por seu avô Miguel Arraes, que levou crédito ao homem do campo. Marília ainda sugeriu que o programa fosse ampliado para toda a população.

Depois disso, pegou o chapéu de palha que tinha os nomes de Lula e Arraes escrito, tacou na cabeça do presidente, pegou a mão de Lula, levou ao céu e como ainda comandava o microfone meteu um “vamos juntos reconstruir Pernambuco e o Brasil”. A galera foi ao delírio.

Em Pernambuco é só disso que se fala. Ela é a representante oficial do saudoso Miguel Arraes e tá mexendo as peças do jogo com maestria. Eita Marília trelosa!

