Paulo guedes e Bolsonaro fizeram o PIB brasileiro ter resultado pior que nos 2 anos de governo Temer. Jornalista pergunta: “ Presidente, vai falar sobre o PIB?”. O presidente retorna para o “humorista” Carioca fantasiado dele mesmo… E pergunta rindo: “O que é PIB?” “Quem responde isso é o Paulo Guedes”. Quem o defende, só pode estar doente. O país teve PIB de 1,1%, estagnação econômica, desemprego, desvalorização da moeda, redução do poder de compra, diminuição da renda, endividamento da população e um presidente corno - Bolsonaro fazendo ‘arminha’ já é perigoso, imagine dando chifrada por aí quando ver pano vermelho.

É lastimável, mas é este o estado da Nação. Um país tão rico e diverso em sua biodiversidade (agora nem tanto, devido ao desmatamento ambiental) subordinado às ações irresponsáveis do chefe da república. Colocar humorista para tentar tirar o foco do fracasso do PIB é um deboche de Bolsonaro aos 12 MILHÕES de desempregados e 38 MILHÕES de brasileiros que estão na informalidade e sem direitos trabalhistas. Em vez de apresentar soluções, há humilhação a essas famílias. Lembrastes de uma galera que pediu Estado mínimo? Bolsonaro está cumprindo com o combinado: não há remédio, escola, universidade, CLT, e aposentadoria. Tens, agora, autonomia. Todavia, não te esqueças que o Estado continua máximo para garantir o lucro dos bancos e das grandes corporações. O bolsonarismo é uma espécie de inversão generalizada de valores: compre uma arma, eduque sem escola, coma veneno, corte árvores, mate as minorias e viva sem arte. É a fase mais tenebrosa da história brasileira. Tem que ser exigido com urgência um exame de sanidade mental do presidente. Não é normal alguém aproveitar do dinheiro público, carro oficial, imprensa oficial, seguranças… É crime! E a pior parte: a sociedade toda foi quem bancou o “humorista” Carioca para fazer chacota com a minha, a sua, a nossa cara! Quando trata-se de democracia, gosto de usar a fala de Victor Hugo, escritor de Os Miseráveis e Corcunda de Notre Dame, “Entre um governo que faz o mal e o povo que o consente, há certa cumplicidade vergonhosa.” Apesar dessa onda revolucionária e progressista a qual cerca a política brasileira, a esquerda falhou, sim, falhou. Não me refiro às campanhas eleitorais fragilizadas ou afins, mas às condutas que deixaram de serem tomadas por líderes esquerdistas e seus apoiadores. Exemplificando, o filme de Petra Costa, Democracia em Vertigem, incomoda a consciência de uma geração de jornalistas que têm de se olhar no espelho e perguntar-se onde estavam para se permitirem serem usados como correia de transmissão de um projeto de poder o qual manipula a Justiça e a impressa, colando a democracia em risco.

Atualmente querem ressignificar o Golpe Militar como um ato heróico e os soldados como salvadores da pátria, se continuar assim temo que não abordarão o regime na grade curricular por um bom tempo. De certa forma, pessoas querem gostar do seu governo, pedindo proteção, Consequentemente, achar que as pessoas que “seguram as cordinhas” importam-se com nós é mérito de pura ignorância, pois, assim, conseguem a lealdade cega de uma grande porção da população por um ato simples: ditar o certo e o errado. Se essas pessoas falam publicamente que estavam certas em cometer atrocidades - estupros, torturas, assassinatos -, o povo ingênuo concorda, porque é a "função" dele ter fé em seu governo - ninguém quer acreditar que nós somos dispensáveis. Este pensamento está impregnado historicamente na sociedade, mas de tempos em tempos vem a tona os questionamentos os quais tanto temem o poder estatal.

Do vizinho miliciano ao convite para o fechamento do Congresso Nacional, o FakePresidente tem muito a explicar. De nossa parte [esquerda], temos que lutar em prol da democracia, antes de amanhecer novamente sob um regime de sequestros, torturas e execuções sumárias.