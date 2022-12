A Rede Globo é monstro perigoso!

Apoie o 247

A palavra democracia é muito falada e, mais ainda, durante as campanhas eleitorais ou quando criticava Jair Bolsonaro. Contudo, nos horizontes capitalistas, esta democracia não passa de uma palavra usada ao gosto da interpretação de cada segmento.

Para a Rede Globo “democracia” é o espaço político para suas manobras tiranas contra as liberdades da maioria. Esta pobre é aviltada e corrompida pelo monstro vendedor de um produto chamado “informação”; Contra os mortais isso funciona como deformação por dentro de nossas consciências e almas.

A Rede Globo sempre militou politicamente na defesa dos interesses mais mesquinhos, antipatrióticos e democráticos quando se trata dos direitos da maioria, aquela composta pela classe trabalhadora.

Assim, militou para derrubar a Presidenta Dilma Rousseff, empenhando-se diretamente na deformação popular. O seu grande mote era o problema da corrupção com a lava jato e os golden boys de Curitiba, a quem premiou e respaldou desde a primeira hora. Sob a mesma toada emplacou o vampirão e traidor Michel Temer na presidência, que funcionou como um peão dos seus interesses no governo. Não contente, embarcou no extremo da perseguição e enxovalhamento público do Presidente Lula, até conseguir sua prisão sob o comando do porco chauvinista Sérgio Moro.

Durante o descalabro Jair Bolsonaro a Rede Marinho fingiu fazer cara feia para o capiroto instalado na presidência como consequência do golpe de 2016, eleito graças a muita mentira e fake news, inclusive a de uma facada que levou um inocente à prisão.

Ninguém se iluda com a Globo, laboratóro de novelas. A esperta em dramas fingiu ser contra a reeleição de Bolsonaro e a favor da eleição de Lula, temendo perder as concessões dos canais de TV que usa contra o povo.

“O jornal O Globo, que liderou a campanha pelo golpe de estado de 2016 contra a ex-presidente Dilma Rousseff e pela prisão política do ex-presidente Lula, fenômenos que abriram espaço para a mudança de rumos da Petrobrás, de modo a transferir a renda do petróleo brasileiro para o capital financeiro internacional e local, já pressiona o futuro governo a não mexer na estatal, que se tornou uma das maiores pagadoras de dividendos do mundo a seus acionistas privados, às custas da sociedade brasileira”, comenta o jornalismo do site Brasil 247.

Nas entrelinhas, de modo hipócrita e violento, contra as políticas sociais que sempre marcaram os governos populares em editorial no jornalão O Globo, no dia 06/12/22, os poderosos chefões da Globo escreveram que “o plano de negócios da Petrobras para o período de 2023 a 2027 aparentemente já nasceu morto. A proposta da estatal é manter o foco nas áreas mais lucrativas, produção e exploração, com investimentos no período de US$ 78 bilhões. Ficam em segundo plano as refinarias (duas das quais já foram vendidas) e as fontes renováveis de energia. A intenção do próximo governo, porém, é inverter as prioridades, e não se afasta a possibilidade de refazer todo o plano. A partir de janeiro, a busca pelo retorno financeiro aos acionistas — a União, o maior deles — daria lugar ao uso da empresa pelo Planalto para pôr em marcha projetos políticos. É o caso das refinarias e de estender a área de atuação da empresa a novas fontes de energia”.

A Rede Globo, a serviço da tirania do mercado, sente urticárias com a ideia de investimento em educação, saúde e promoção humana dos dividendos e lucros provindos do pré sal, do petróleo e de todas as matrizes energéticas.

Neste editorial de O Globo se percebe intacto o espírito golpista representado pela famiglia Marinho e seus comparsas. Mais um alerta à classe trabalhadora organizada para a necessidade de mobilização e enfrentamento dessa tirania do capital, tão defendido e amado pela Globo.

