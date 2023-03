A relação da MPB com o rock no Brasil

Apoie o 247

Hoje vou ouvir uma playlist na internet só com músicas da MPB, ou então vou fazer à moda antiga e ligar o rádio e sintonizar em alguma estação que só toca esse estilo musical. E de repente, no meio de canções de Zeca Baleiro, Zé Ramalho, Chico Buarque, Caetano Veloso, eis que surgem músicas da Legião Urbana, Paralamas do Sucesso, Kid Abelha, etc. Ué? Mas esses não seriam grupos de rock? Será uma coincidência haver músicas desses artistas em todos os lugares onde eu escolho ouvir apenas mpb?

Andando na noite e procurando algum barzinho pra beber e assistir show voz e violão, é regra esses cantores tocarem integralmente ou em algum momento, músicas de artistas da mpb, que incluem também, canções de bandas de rock brasileiro, mas que também são identificadas como uma expressão, daquilo que se rotulou chamar Música Popular Brasileira. Esse estilo musical surgiu em meados da década de 60, e foi uma nova definição da música nacional para se diferenciar de outro estilo também brasileiro, e conhecido no mundo inteiro, a Bossa Nova, que naquele momento passou a ser visto pela juventude da época, como antigo, ultrapassado e conservador. Hoje, como uma forma de facilitar a compreensão e a comunicação, a Bossa Nova também é chamada de MPB, e não há mais divergências entre os fãs dos dois estilos.



Assistindo ao documentário no Youtube, sobre o rock brasileiro, chamado: 50 Anos do Rock Brasileiro, postado em 2014, se nota que desde os primórdios do rock no Brasil, já havia essa mistura. Os próprios cantores e cantoras que tinham em seu repertório a música estadunidense da guitarra elétrica, também tinham canções de estilos sul americanos, como a salsa, mambo, samba, baião, bolero, etc. Destaque para Betinho & Seu Conjunto, que desde a década de 50 já fazia aquilo que conhecemos como “banda baile”, que são as bandas que tocam na noite, repertório variado, atendendo a todos os públicos. Betinho lançou em 1957, a canção Enrolando o Rock, considerada o primeiro rock brasileiro da história, juntamente com a canção, lançada no mesmo ano pelo cantor Cauby Peixoto, Rock 'N' Roll Em Copacabana. Esses dois cantores não eram roqueiros, mas tinham o rock como mais um estilo nos seus shows e discos. (A música “Até Logo Jacaré” do Augustinho dos Santos, foi lançada antes, porém é uma versão de uma canção do Bill Haley, e não uma música original, assim como a gravação da Nora Ney em 1955 foi uma regravação da canção do mesmo cantor estadunidense).



De acordo com o historiador Albert Pavão, o rock brasileiro, propriamente dito, se iniciou com os irmãos Campello (Tonny e Celly), em 1958. Isso porque, antes disso, todos os artistas que cantavam rock no Brasil, não eram especificamente ou oficialmente roqueiros, mas sim, incluíam esse estilo em suas performances. Porém, Celly Campello e Tony Campello eram de fato cantores de rock n’ roll, e nenhum outro estilo a mais.



Pesquisando sobre as influências dos artistas da mpb, vemos que todos ou quase todos, tem no rock uma vital relevância nas suas formações musicais, chegando até mesmo a tocarem em bandas antes da fama. Já vi muita gente “bater cabeça” em show do Zeca Baleiro e Zé Ramalho, por exemplo. Em um show que assisti na minha cidade, em Guanambi, na Bahia, do Geraldo Azevedo, muitos na plateia eram roqueiros. Raul Seixas também foi um grande cantor de mpb, mesmo que ele próprio não tenha reconhecido isso, ou os seus fãs. Roberto Carlos, rei da Jovem Guarda, tem diversas músicas mpb. Muitos artistas que surgiram como músicos de rock progressivo, se tornaram depois referências da mpb, como Flávio Venturini. Também temos o grupo Novos Baianos que faz uma mistura literal do rock com ritmos nacionais. Cazuza que, segundo entrevistas de pessoas próximas, não gostava do seu nome, Agenor, mudou de opinião ao descobrir que seu ídolo e mestre da mpb, Cartola também tinha esse nome.



Há centenas de casos que comprovam a união estável desses dois estilos musicais. Indo mais a fundo no mundo do rock e analisando do ponto de vista comercial e artístico, temos uma amostra do que pode acontecer quando há essa junção, até mesmo no cenário do heavy metal. A banda brasileira que mais se destaca no mercado estrangeiro, o Sepultura, passou a ter o reconhecimento de ser umas das maiores bandas do mundo, a partir do momento em que eles passaram a incluir no seu som, elementos da cultura brasileira, com o ápice no álbum de 1996, Roots, definindo aquilo que ficaria identificado como o Metal Brasileiro, gerando até mesmo filhotes, como o Soulfly e o Cavalera Conspiracy, projetos criados pelos fundadores do Sepultura.



Esse casamento é de tamanho sucesso que, até mesmo aquelas pessoas que chamamos carinhosamente de “roqueiro reaça”, espécimes que apareceram nesses novos tempos, com o advento da conhecida “nova direita” ou “alt-right”, não conseguem ser tão raivosos com a mpb, como são com o pagode e o funk. Eles não conseguem lançar o mesmo argumento, usado para atacar os ritmos populares das classes mais baixas, como "música de putaria” e "música que não tem letra”, contra a MPB, mesmo que no fundo eles tenham vontade de fazer isso, já que esse ritmo brasileiro é, desde a sua origem, progressista, e foi inclusive instrumento de luta contra a Ditadura Militar. A MPB, sendo uma mistura de todos os ritmos nacionais, incorporando até mesmo o rock, e tendo essa amplitude de sons, melodias, instrumentos e temas diversos em suas letras, adquire essa capa de proteção contra qualquer força externa hostil e se torna a música mais rica do mundo, em um país que tem a melhor música do planeta. O rock brasileiro e a mpb andam juntos.

