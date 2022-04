A semana que valeu por dez, e as ameaças a democracia

Apoie o 247

ICL

Em duas semanas vimos mais acontecimentos que nos últimos seis meses. O MEC nas mãos de pastores amigos do presidente, que ao invés de investir em Educação e produzir escolas, constrói igrejas! O ministro pastor que cai, mas não abre a boca e prefere morrer negando o inegável, um esquema de corrupção escandaloso que, diga se de passagem, já estava funcionando antes mesmo de sua chegada ao ministério. A final, os pastores já estavam mandando no MEC e em seus recursos desde 2019. Um presidente que sofre queimaduras de 3º grau para negar o esquema de corrupção e usa a tática de repetir uma mentira mil vezes até que vire verdade, negando a corrupção no seu governo. Corrupção essa que só não é mais explícita, pois os órgãos que deveriam investigá-las estão completamente aparelhados pelo presidente.

A queda do presidente da presidente da Petrobras para servir de cortina de fumaça justamente para abafar o esquema dos pastores no MEC. Uma troca aonde mais uma vez um general é jogado ao vento (já foram seis humilhados por Bolsonaro), substituindo por um consultor privatista e entreguista que sonha há anos em ver o fim da maior empresa estatal do país, entregue nas mãos de multinacionais norte-americanas.

Adriano Pires, figura fácil no Jornal Nacional, quando se trata de comentar as desastrosas políticas de combustíveis do atual governo, já chega à Petrobras tendo que explicar sobre uma empresa fantasma com sede em Niterói aonde seus filhos são seus sócios. Uma empresa de consultoria com uma curiosa descrição de atividades: “serviços combinados de escritório e apoio administrativo e gerenciamento administrativo”. Ora, por que um especialista com 40 anos de experiência no ramo de petróleo e gás, economista teria uma empresa com tais funções? O capital social da empresa é de 1,2 milhões de reais (apuração é do jornal Brasil de Fato).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Neste meio tempo, em flagrante descumprimento a Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e na Resolução do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) nº 23.610/2019, que proíbe a campanha antecipada, Bolsonaro participou no último dia 27 de março de evento do PL (seu partido) com a presença de várias pessoas e inclusive do presidente do partido, Waldemar Costa Neto, aonde o principal objetivo era lançar sua candidatura a reeleição. Bolsonaro despreza tanto o TSE e suas regulamentações que em entrevista ao site Poder360, um dia antes disse: “É o lançamento da pré-candidatura. Não começa a campanha ainda, ta, campanha é 45 dias antes. Mas é [para] mostrar que eu sou candidato à reeleição”, disse ele um dia antes sem a menor preocupação. E o que fez o TSE é? E se fosse Lula ou Ciro quem fizesse o mesmo movimento? São perguntas que precisam de resposta. Cria-se um ambiente de insegurança jurídica para o pleito que se avizinha. Vale lembrar que a principal arma dos fascistas de plantão que apóiam Bolsonaro, a MENTIRA, ainda não tem um instrumento eficiente que consiga neutralizá-la.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Na seqüência de uma semana cheia de acontecimentos, um evento privado internacional de vulto mundial, foi alvo de uma ação de censura provocada por uma ação do PL ( partido Liberal) a pedido de Bolsonaro, na tentativa absurda de calar as manifestações dos artistas que se apresentavam no evento. Um evento, que repito, privado e internacional. O ministro do TSE, Raul Araujo, em uma decisão liminar e monocrática proibiu as manifestações e chegou a estabelecer multa de 50 mil reais. O ato do ministro provocou uma comoção e um movimento da classe artística que se mobilizou não só reafirmando seus protestos contra o governo durante o evento, como outros artistas como Anitta, chegaram mesmo a oferecer pagar a multa para os colegas que por acaso fossem multados. O tiro saiu pela culatra de tal maneira que o próprio PL recuou e retirou o pedido e o ministro ficou constrangido e inventou que havia sido levado ao erro pela petição do partido de Bolsonaro. Mais uma vergonha internacional que passamos.

Na última quarta feira (30/03) no Rio Grande do Norte, participando de uma inauguração, Bolsonaro voltou a atacar o TSE e o sistema eleitoral Brasileiro com ameaças veladas ele disse: “Podem ter certeza que, por ocasião das eleições de 2022, os votos serão contados no Brasil. Não serão dois ou três que decidirão como serão contados esses votos”, afirmou Bolsonaro, e mais, em tom beligerante e ameaçador ele disse: “Defendemos a democracia, a liberdade e tudo faremos até com sacrifício da nossa vida para que esses direitos sejam relevantes e cumpridos pelo nosso país”, mas como entusiasta e defensor da ditadura Militar, Bolsonaro não perdeu a oportunidade de fazer mais ameaças a democracia: “Nós, militares, lá atrás juramos dar a nossa vida pela pátria e todos nós agora daremos a nossa vida pela nossa liberdade”, uma declaração em que deixa claro sua disposição de atacar a democracia em caso de derrota nas eleições de outubro de 2022. (citações retiradas do Nexojornal de 30/03/22).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ato contínuo deste governo pró-ditadura, ontem (31/03), dia da infâmia, quando à 58 anos o Brasil sofria o golpe militar, o ministro da defesa, Walter Braga Neto, em um ato de provocação e desrespeito as instituições democrática, fez uma ordem exaltando o golpe militar de 1964 e mentindo descaradamente sobre os acontecimentos históricos durante os 20 anos de ditadura militar.

No campo econômico, o presidente do Banco Central em entrevista concedida ao portal UOL (28/03) finalmente jogou a toalha e admitiu o fracasso das políticas fiscais adotadas para conter a inflação. Hoje o Brasil é o terceiro país com maior taxa de juros do mundo, 11,75%, o que acaba por atrair avalanche de dólares, e por isso e nenhum outro motivo que seja inventado, o dólar esta em queda. Afinal o dólar é uma mercadoria como qualquer outra. E quando sua oferta aumenta, seu preço obviamente cai. Não há mágica. Porém, com essa taxa de juros alvitantes, o país fica com sua divida interna elevadíssima e sem investimentos produtivos, uma vez que o crédito fica muito caro. Ou seja, nem se reduz a inflação, posto que não se trata de inflação de demanda, mas sim de preços administrados e commodities, e nem se promove investimentos que possam gerar empregos e crescimento para o país. O próprio Campos Neto já reconheceu que 2022 está perdido economicamente. Nem a redução da taxa de desemprego de 3,7% ajudou a economia, posto que a queda na renda média das famílias foi na ordem de 12%.

Aproveito aqui para desmentir a nova do governo que tem recebido ecos da mídia golpista brasileira. A mentira que a guerra da Ucrânia tem sido responsável pelo aumento, que já vinha acontecendo há mais de 10 meses, pelos últimos aumentos da gasolina, diesel e gás de cozinha. O que eleva de forma absurda os preços dos combustíveis no Brasil foi à decisão tomada ainda no governo Temer, por o então presidente da Petrobras Pedro Parente, de modificar a forma de precificação dos combustíveis no Brasil, criando a Paridade de preços internacionais (PPI), que faz com que os preços dos combustíveis brasileiros acompanhem as alterações do mercado internacional que é contado em dólar, mesmo o Brasil sendo auto-suficiente em produção de petróleo, pagamos absurdamente o preço praticado pelo mercado internacional. Tudo isso para dar lucros absurdos a meia dúzia de acionistas enquanto o povo passa fome. Portanto, por mais que sejamos contra a guerra, colocar a culpa nela é apenas mais uma forma de mentir para a população e esconder os erros e incompetência deste governo que ai esta.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Por fim, e não menos importante, nesta semana turbulenta e cheia de acontecimentos, tivemos vários movimentos no tabuleiro do xadrez eleitoral. O então pré candidato pelo Podemos, o ex-juíz Sergio Moro, em uma reviravolta, mudou de partido, filiando-se à “União Brasil (Democratas+PSL) e deixou em suspenso sua candidatura a presidência. Em outra ponta, João Dória que vive seu inferno astral dentro do cada vez mais deteriorado PSDB, em uma manobra ousada, renunciou ao governo do estado de são Paulo e em uma coletiva no palácio Tiradentes reafirmou sua candidatura a presidência da república. Paralelamente o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, recebeu sinal verde de caciques do PSDB, para seguir com seu plano de também ser candidato a presidência pelo mesmo PSDB. Tanto que ontem (31/03) ele também renunciou ao governo estadual. Uma bagunça generalizada que mostra como ainda há muito o que acontecer até que a corrida eleitoral comece pra valer,

Mas quero encerrar esse artigo, um cenário geral do Brasil atual, com o alerta do presidente do TSE, Edson Fachin. Nas palavras dele neste 1º de abril: “A democracia está ameaçada e a justiça eleitoral sob ataque!”. Ele se referia claramente as últimas declarações de Bolsonaro no Rio Grande do Norte, e a ordem do dia de Walter Braga Neto, exaltando a ditadura militar. Tais ações são claros ataques não só ao TSE, mas à democracia brasileira. Vivemos um momento de inflexão onde a sociedade civil organizada precisa se manifestar claramente contra toda a sorte de absurdos cometidos por um governo antidemocrático, pró-ditadura, pró-morte e fascista, ou pereceremos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE