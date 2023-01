Alegria e esperança tomaram posse

20 anos depois, Lula tomou posse para o seu terceiro mandato. Um filme passou na cabeça e no coração do mar de gente que ocupou toda a Esplanada edit

Apoie o 247

ICL

Vinte anos depois, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tomou posse para o seu terceiro mandato. Um filme passou na cabeça e no coração do mar de gente que ocupou toda a Esplanada. Era preciso estar ali, ver, sentir, emocionar... fazer parte da história de esperança e reconstrução.

Ali, na Esplanada, ora acompanhando o cortejo da banda que tocava, levados e contagiados pela alegria, dançando e vibrando como no Carnaval; ora debaixo de uma árvore, dividindo sombra, água e alimentos com várias pessoas como num piquenique de família; ou ainda na frente do telão do palco principal – sentados, deitados no gramado, irmanados em emoção, por várias vezes choramos. Chorei.

Lembramos, lembrei daquela alegria devastadora de 2002 quando Lula tomou posse para o seu primeiro mandato. Tantas mudanças, avanços, políticas públicas importantes foram implementadas e transformaram a vida do povo brasileiro e do Brasil. As políticas de inclusão e de combate à fome passaram a ser reconhecidas e respeitadas mundialmente.

A alegria também tomou posse para o terceiro mandato. O grito que estava parado foi solto, a dor foi arrancada, a tristeza deixada para trás, o abraço longo foi dado, o beijo e os soluços de um choro de emoção, de felicidade, de leveza, foram exalados.

No mar vermelho de gente feliz, uma nova história foi e será contada daqui para frente, pelos próximos quatro anos. Ainda sob o sangue derramado, dor, perda e muitas lágrimas, vividas todos os dias desde o golpe contra a presidenta Dilma Rousseff, depois pela prisão do presidente Lula e a eleição forjada em fake news que elegeu o bolsonarista genocida.

A barbárie imposta pelo pior presidente do Brasil vai se dissipar através da alegria e esperança. O povo brasileiro, diverso e plural, indígena e quilombola, preto, pardo, amarelo, branco, pobre, periférico e favelado; as mulheres, meninas, os LGBTQIA+, os portadores de deficiência e a liberdade subiram a rampa do Palácio do Planalto. Subiram imbuídos da esperança da pactuação do bem, da revogação e reconstrução do país.

Gente por todos os lados e cantos que veio de todas as partes do Brasil – de avião, de ônibus, de carro, de bicicleta, a pé. Chefes de 21 Estados e delegações de 54 países e União Europeia. Ao todo, Lula recebeu mais de 120 autoridades internacionais.

O presidente Lula voltou para acabar de novo com a fome, cuidar dos trabalhadores e trabalhadoras, combater as desigualdades, os preconceitos, desarmar o povo e reconstruir o Brasil com livros, educação, cultura e sabedoria. Lula vai governar para todos. Somos um só país, uma só gente, mas muito diversa.

Alegria, esperança e os invisibilizados subiram a rampa com o presidente para entregar a faixa presidencial, que passou de mão em mão – do atleta para o professor, metalúrgico, influencer PCD, líder indígena, cozinheira, menino negro e do artesão até chegar na mão de Aline Sousa, catadora de materiais recicláveis, que a colocou em Lula. Sem dúvida, aquele foi o momento mais lindo, diverso, inclusivo e humano que já vimos. Só um presidente do povo, forjado na luta, resistência e sensibilidade pode nos dar este presente.

Fomos às lágrimas! O presidente que conseguiu unificar, através da frente ampla, os partidos de esquerda, centro e até de direita para vencer o ódio, a mentira e barbárie. Agora, devidamente empossado para o terceiro mandato, já está trabalhando muito. Revogou normas, decretos e começou a cumprir promessas de campanha.

Voltamos de Brasília leves, felizes e marcados pelas imagens da posse que correram o mundo, foram capas de todos os jornais. O sentimento de liberdade e as imagens estão impregnadas e vivas na memória e em nossa história. O Brasil volta para o centro do mundo, recupera respeito e dignidade para seu povo através do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Viva o povo brasileiro!

Viva o presidente Lula!

Viva a Democracia que se fortalecerá.

Virginia Berriel

Jornalista JP22913RJ

Executiva Nacional da CUT

Direção do Sinttel Rio

Direção do Sindicato dos Jornalistas

Profissionais do Município do Rio de Janeiro

Membra do MHuD Movimento Humanos Direitos

Conselheira do CNDH Conselho Nacional dos Direitos Humanos

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.