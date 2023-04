Apoie o 247

ICL

Saiu na imprensa uma declaração do deputado-bananinha-descontrolado-porradeiro Eduardo Bolsonaro: Anderson Torres está deprimido e já teria tentado suicídio .

Tadinho do Anderson! Tentou dar o golpe e não conseguiu. Foi preso e agora sofre. Está em quadro depressivo, perdeu 12 quilos. Coitado. Chora. Quem mandou se meter com bandidos golpistas?

Todavia não devemos guardar rancor. Por justiça, o Brasil precisa se unir em uníssono:

Anderson, não se mate. Delate! Conte tudo: quem te enviou a minuta golpista? Quem são os financiadores do golpe? Qual o papel de Jair Bolsonaro nos eventos do dia 8 de janeiro? Por que vocês estavam nos Estados Unidos? Quem são os oficiais da ativa e da reserva envolvidos com a conspiração e o quebra-quebra? Quais parlamentares e demais servidores públicos atuaram para ferir a República? Entregue os chefes, Anderson. Sua libertação está na delação.

Não se mate, Anderson, não se mate! Guarde-se todo para as bodas: delate! Sua vida é muito preciosa para o futuro das instituições no Brasil. Sem anistia, corrigiremos as imperfeições da democracia. Fala sem medo, meu filho!

