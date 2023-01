Antes de tudo, um covarde

Apoie o 247

Jair Bolsonaro encarna muito mais que o neofascismo emergente no mundo. Personifica o horror humano perpetrado por tiranos no curso da História. Hitler, Ceausescu, Franco, Pinochet e Garrastazu Médici merecem a companhia do capitão arruaceiro no lixo histórico. O Tribunal Penal Internacional o espera.

A tragédia por ele provocada durante a pandemia de Covid-19, quando incentivou aglomerações, desencorajou o uso de máscara de proteção e desacreditou a vacina, teria na desgraça dos sufocados em Manaus seu ponto alto, mas a mortandade dos Yanomamis, de causas agora elucidadas, insere sua vilania em um patamar ainda mais alto.

Anote-se: desgraça semelhante anuncia-se entre os povos Munduruku, Kayapó, Sawré Muybu e outros, todos igualmente impactados pelo garimpo ilegal.

"Alô, pessoal de Roraima, é o Jair Bolsonaro. Em 2019, vamos desmarcar a Raposa Serra do Sol. Vamos dar fuzil com porte de arma para todos os fazendeiros" - esta foi uma das inúmeras falas do então presidente do Brasil alusivas à questão indígena. Onde estavam todos quando ele disse isso?

A principal característica dos tiranos, além da crueldade, é a covardia. Qualquer medida governamental contra povos originários ou quaisquer minorias é antes de tudo covarde. Quando tomada para beneficiar criminosos, merecem qual denominação?

A covardia do tirânico ex-presidente, que simplesmente fugiu, sempre foi evidente. Evidente quando negava o que havia dito, quando não encarava a imprensa, quando atacava mulheres, quando ridicularizava indefesos, como fez com os quilombolas.

Bem observou Joaquim de Carvalho, neste Brasil 247. Toda vez que a corda estica, Bolsonaro sofre uma crise nas tripas decorrente da famigerada “facada” de Juiz de Fora. Ao baixar hospital, tenta despertar a piedade dos incautos. A autopiedade é outra característica dos covardes.

A quem quiser ilustrar-se sobre a personalidade de Jair Bolsonaro basta buscar o termo “covardia” num bom dicionário ou no Google: característica da pessoa desleal ou traiçoeira; comportamento que revela fraqueza de espírito, falta de coragem e medo; cagaço; característica de indivíduo violento, que age com deslealdade diante de pessoas frágeis.

