Aos palestinos ainda não foi negado o direito de sonhar

(Publicado originalmente no Consortium News)

Os juízes da Corte Internacional de Justiça (CIJ) em 26 de Janeiro consideraram “plausível” que Israel esteja a cometer genocídio contra os palestinos em Gaza.

A CIJ apelou a Israel para “tomar todas as medidas ao seu alcance para impedir a prática de todos os atos” que violem a Convenção das Nações Unidas sobre a Prevenção e Punição do Crime de Genocídio (1948).

Como parte das suas “medidas provisórias”, a CIJ apelou a Israel para responder ao tribunal dentro de um mês e descrever como implementou a ordem.

Embora Israel já tenha rejeitado as conclusões da CIJ, a pressão internacional sobre Tel Aviv está aumentando.

A Argélia pediu ao Conselho de Segurança da ONU para fazer cumprir a ordem da CIJ, enquanto a Indonésia e a Eslovénia iniciaram procedimentos separados na CIJ, que terá início em 19 de fevereiro, para obter uma opinião consultiva sobre o controle e as políticas de Israel nos territórios palestinianos ocupados, de acordo com um general da ONU. Resolução da Assembleia adotada em dezembro de 2022.

Além disso, o Chile e o México apelaram ao Tribunal Penal Internacional (TPI) para investigar os crimes cometidos em Gaza.

A reação de Israel à ordem da CIJ foi caracteristicamente desdenhosa. O ministro da segurança nacional do país, Itamar Ben Gvir, chamou a CIJ de “tribunal antissemita” e afirmou que “não procura justiça, mas sim a perseguição do povo judeu”.

Estranhamente, Ben Gvir acusou a CIJ de ter permanecido “silenciosa durante o Holocausto”. O Holocausto conduzido pelo regime alemão nazista e seus aliados contra judeus europeus, ciganos, homossexuais, comunistas e outros ocorreu do final de 1941 até maio de 1945, quando o Exército Vermelho Soviético libertou prisioneiros dos campos de concentração de Ravensbrück, Sachsenhausen e Stutthof.

A CIJ foi criada em junho de 1945, um mês após o fim do Holocausto, e começou o seu trabalho em abril de 1946. A tentativa de Israel de deslegitimar a CIJ, dizendo que permaneceu “silenciosa durante o Holocausto” quando, na verdade, ainda não existia, e depois usar essa declaração falsa para chamar a CIJ de “tribunal antissemita” mostra que Israel não tem resposta para os méritos da ordem da CIJ.

Entretanto, o bombardeamento dos palestinos em Gaza continua. A minha amiga Na'eem Jeenah, diretora do Centro Afro-Médio Oriente em Joanesburgo, tem estado a analisar os dados de vários ministérios do governo em Gaza, bem como os relatórios dos meios de comunicação social, para distribuir diariamente um cartão informativo sobre a situação.

O cartão de 26 de janeiro, data da ordem da CIJ e 112º dia do genocídio, detalha que mais de 26 mil palestinos, pelo menos 11 mil deles crianças, foram mortos desde 7 de outubro; 8 mil estão desaparecidos; perto de 69 mil ficaram feridos; e quase todos os 2,3 milhões de residentes de Gaza foram deslocados.

Os números são desconcertantes. Durante este período, Israel danificou 394 escolas e faculdades, destruindo 99 delas, bem como 30 hospitais e matando pelo menos 337 profissionais de saúde.

Esta é a realidade que ocasionou o caso de genocídio na CIJ e as medidas provisórias do tribunal, com um juiz, Dalveer Bhandari, da Índia, a ir mais longe e a dizer claramente que “todos os combates e hostilidades [devem] cessar imediatamente”.

Entre os mortos estão muitos pintores, poetas, escritores e escultores da Palestina. Uma das características marcantes da vida palestina nos últimos 76 anos desde a Nakba (“Catástrofe”) de 1948 tem sido a riqueza contínua da produção cultural palestina.

No passado, uma caminhada rápida por qualquer uma das ruas de Jenin ou da Cidade de Gaza revelaria a omnipresença de estúdios e galerias, lugares onde os palestinos insistiam no seu direito de sonhar.

No final de 1974, o militante e artista sul-africano Barry Vincent Feinberg publicou um artigo na revista afro-asiática Lotus que começa com uma interação em Londres entre Feinberg e um “jovem poeta palestiniano”.

Feinberg estava curioso para saber por que, em Lotus, “um número incomumente grande de poemas provém de poetas palestinos”. O jovem poeta, divertido com a observação de Feinberg, respondeu: “a única coisa que nunca foi negada ao meu povo é o direito de sonhar”.

Malak Mattar, nascido em dezembro de 1999, é um jovem artista palestino que se recusa a parar de sonhar. Malak tinha 14 anos quando Israel conduziu a sua Operação Margem Protetora (2014) em Gaza, matando mais de 2 mil civis palestinos em pouco mais de um mês – um número horrível que se baseou no bombardeamento do Território Palestiniano Ocupado que já dura há mais de uma geração.

A mãe de Malak incentivou-o a pintar como um antídoto para o trauma da ocupação. Os pais de Malak são ambos refugiados: o seu pai é de al-Jorah (agora chamada Ashkelon) e a sua mãe é de al-Batani al-Sharqi, uma das aldeias palestinas ao longo do que hoje é chamado de Faixa de Gaza.

Em 25 de novembro de 1948, o recém-formado governo israelense aprovou a Ordem Número 40, que autorizava as tropas israelenses a expulsar os palestinos de aldeias como al-Batani al-Sharqi.

“O seu papel é expulsar os refugiados árabes destas aldeias e impedir o seu regresso, destruindo as aldeias… Queimar as aldeias e demolir as casas de pedra”, escreveram os comandantes israelitas.

Os pais de Malak carregam estas memórias, mas apesar da ocupação e da guerra em curso, tentam dotar os seus filhos de sonhos e esperança. Malak pegou um pincel e começou a imaginar um mundo luminoso de cores vivas e imagens palestinas, incluindo o símbolo da sumud (“firmeza”): a oliveira.

Desde a adolescência, Malak pinta meninas e mulheres, muitas vezes com bebês e pombas, embora, como ela disse ao escritor Indlieb Farazi Saber, as cabeças das mulheres sejam frequentemente inclinadas para o lado. Isso porque, ela disse,

“Se você ficar ereto, isso mostra que você está estável, mas com a cabeça inclinada para o lado, evoca uma sensação de estar quebrado, de fraqueza. Somos humanos, vivendo guerras, momentos brutais... a resistência às vezes diminui.”

Malak e eu nos correspondemos durante toda essa violência, seus medos se manifestam, sua força é notável. Em janeiro, ele escreveu: “estou trabalhando em uma pintura enorme que retrata muitos aspectos do genocídio”.

Numa tela de 5 metros, Malak criou uma obra de arte que começou a assemelhar-se ao célebre Guernica (1937), de Pablo Picasso, que pintou para comemorar um massacre perpetrado pela Espanha fascista contra uma cidade da região basca.

Em 2022, a Agência das Nações Unidas de Assistência e Obras para os Refugiados da Palestina no Oriente Próximo (UNRWA) publicou um perfil sobre Malak, chamando-o de “Picasso da Palestina”. No artigo, Malak disse: “Fiquei tão inspirado por Picasso que, no início da minha jornada artística, tentei pintar como ele”.

Esta nova pintura de Malak reflete o desgosto e a firmeza do povo palestino. É uma acusação ao genocídio de Israel e uma afirmação do direito dos palestinianos a sonhar.

Se olharmos atentamente, veremos as vítimas do genocídio: os trabalhadores médicos, os jornalistas e os poetas; as mesquitas e as igrejas; os corpos insepultos, os prisioneiros nus e os cadáveres de crianças pequenas; os carros bombardeados e os refugiados em fuga.

Há uma pipa voando no céu, um símbolo do poema de Refaat Alareer “If I Must Die” (“você deve viver para contar minha história… para que uma criança, em algum lugar de Gaza, enquanto olha o céu nos olhos… veja a pipa, minha pipa que você fez, voando lá em cima e pensa que tem um anjo ali trazendo amor de volta”).

O trabalho de Malak está enraizado nas tradições da pintura palestina, inspirado por uma história que remonta à iconografia árabe-cristã (uma tradição que foi desenvolvida por Yusuf al-Halabi de Aleppo no século XVII).

Esse “Estilo Aleppo”, como escreveu o crítico de arte Kamal Boullata em Istihdar al-Makan, desenvolveu-se no “Estilo Jerusalém”, que iluminou a iconografia ao introduzir flora e fauna a partir de miniaturas e bordados islâmicos.

Quando vi pela primeira vez o trabalho de Malak, pensei em como era apropriado que ele tivesse redimido a vida de Zulfa al-Sa'di (1905-1988), uma das pintoras mais importantes do seu tempo, que pintou heróis políticos e culturais palestinos. .

Al-Sa'di parou de pintar depois de ser forçada a fugir de Jerusalém durante a Nakba de 1948; suas únicas pinturas que restam são aquelas que ela carregava consigo a cavalo.

Sa'di passou o resto da vida ensinando arte a crianças palestinianas numa escola da UNRWA em Damasco. Foi numa dessas escolas da UNRWA que Malak aprendeu a pintar. Malak pareceu pegar os pincéis e pintar de al-Sa'di para ela.

Não é nenhuma surpresa que Israel tenha visado a UNRWA, encorajando com sucesso vários governos importantes do Norte Global a parar de financiar a agência, que foi criada pela Resolução 302 da Assembleia Geral das Nações Unidas em 1949 para “realizar programas de ajuda directa e de trabalho para os refugiados palestinos”.

Num determinado ano, meio milhão de crianças palestinianas como Malak estudam em escolas da UNRWA. Raja Khalidi, diretor-geral do Instituto de Pesquisa de Política Econômica da Palestina (MAS), diz sobre esta suspensão de financiamento:

“Dada a natureza precária de longa data das finanças da UNRWA… e à luz do seu papel essencial na prestação de serviços vitais aos refugiados palestinos e a cerca de 1,8 milhões de pessoas deslocadas em Gaza, cortar o seu financiamento neste momento aumenta a ameaça à vida contra os palestinianos que já em risco de genocídio.”

Encorajo-vos a circular o mural de Malak, para o recriar em paredes e espaços públicos em todo o mundo. Deixemos que penetre nas almas daqueles que se recusam a ver o genocídio em curso do povo palestiniano.

