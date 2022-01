As prisões da consciência, uma mídia comprável

Apoie o 247

ICL

Por Amanda Rodrigues

As grandes emissoras de rádio e TV são concessões públicas, mas, na Paraíba se transformaram em uma espécie de privada, sendo uma sociedade onde o governo do estado é dono de 50% e a prefeitura de João Pessoa dos outros 50%

Vejamos:

PUBLICIDADE

Um grupo de intelectuais e artistas locais e nacionais se mobiliza permanentemente para a retirada da tornozeleira eletrônica da professora e ex-prefeita de Conde, Márcia Lucena. Entrou o novo ano e essa medida cautelar não foi derrubada; Nós fizemos um debate ao vivo com o presidente do sindicato dos trabalhadores em Educação, estadual e um professor municipal, sobre o calote de recursos do Fundeb; A Polícia Militar levou uma rasteira do governo estadual e se manifestou ruidosamente pelas praças e ruas desse Estado e só tomamos conhecimento da maioria dos protestos pelos vídeos postados por pessoas que casualmente passavam pelos locais.

Grande parte desses atos não foram registrados pela imprensa tradicional, seja rádio, TV ou o único jornal impresso da capital O Jornal União (órgão do governo, portanto, público). Nenhum meio de comunicação que funcione por concessões públicas - sim, porque tudo depende das outorgas do governo federal - divulga o que é prioritariamente de interesse do povo, o verdadeiro dono das emissoras. Ao povo pertence esses equipamentos, seja por direito constitucional, seja por ser a população quem dá o retorno financeiro aos empresários, quando aumentam o “ibope” de seus canais.

PUBLICIDADE

E que fenômeno será esse? Na era das comunicações instantâneas a imprensa paraibana é desinformada? Levas e levas de novos jornalistas bem formados, os velhos jornalistas mal formados mas ancorando programas diários, e nenhuma palavra sobre assuntos relevantes? Educação, Segurança Pública e liberdades constitucionais em crise aguda na Paraíba, e a imprensa muda? Não posso acreditar que seja mordaça ($$$$). Será? Imprensa calada e consciências presas. Para essas, jamais existirá a liberdade.

PUBLICIDADE

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.