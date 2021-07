Biden pior que Trump!

O argumento de Biden – presidente dos Estados Unidos! – para não enviar vacinas para o povo cubano é um primor de desumanidade. Disse hoje em uma entrevista coletiva à imprensa que Cuba é um "estado fracassado" e que não considera enviar apoio à ilha no momento, visto que o governo poderia confiscar as remessas. Como assim confiscar as remessas? Cuba precisa de vacinas para TODA a população! Na verdade, o que Biden está fazendo é se aproveitar das dificuldades de um país mais pobre para levar adiante a sua guerrinha ideológica. É inacreditável que o país que ainda é o mais rico e mais poderoso do mundo tenha um presidente com essa mentalidade tacanha.



"Há várias coisas que poderíamos considerar para ajudar o povo de Cuba, mas isso requereria uma circunstância ou garantia diferente de que o governo não tiraria vantagem disso", falou ele na Casa Branca após reunião com a chanceler alemã Angela Merkel. Não existe circunstância melhor do que essa!!! Estaria ajudando a salvar vidas, seu cabeça oca! Nem Trump – que Biden deve considerar um ser menor – faria tamanha barbaridade.



“Não vejo o socialismo como um substituto muito útil, mas essa é outra história", declarou. E é claro que é outra história: o vírus não tem ideologia!

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.

