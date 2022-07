Bolsonaro e o discurso do golpe

Apoie o 247

Não sei se o Golpe virá no dia 31/07, no 7 de Setembro, no dia das Eleições ou na Posse do vencedor, que seguramente não será o B. Mas, sei que B. desmoraliza o sistema eleitoral, ameaça a Constituição Federal, as regras eleitorais, suja o jogo democrático, a República, o bom nome da Nação. Além disso é diretamente responsável por açular a violência contra oponentes políticos, organizar milícias, propor grupos de extermínio, práticas genocidas contra as populações originárias, se abster perante a premência da pandemia, ocultar e malversar dados da gestão danosa da coisa pública em tempos de emergência sanitária.

Tudo isso sabemos todos. E mais e mais atos de falta de decoro no exercício do cargo.

Falar e esbravejar sobre isso é chover em pleno mar.

Também sabemos que cerca de 7000 militares ocupam cargos de confiança desde o Jardim Botânico até o GSI.

Esses são ao mesmo tempo o escudo, a fonte e a resistência do poder imediato do bolsonarismo.

Da mesma forma, após tapas e beijos, o Centrão , sempre "ele" na política brasileira, desembarcou no Palácio do Planalto, para usufruir dos muitos milhões do "orçamento secreto".

São as duas garras do dragão bolsonarista hoje: os militares da "boquinha" e o Centrão dos milhões.

Assim, a única forma de atingir o dragão da maldade é voltar-se para aqueles que não estão contaminados: os que não estão na Presidência da Câmara, do Senado e das principais comissões. Esses são os soldados do bolsonaristas. Até mudarem de campo e jurarem lealdade ao novo vencedor, se eleições houver.

Precisamos falar com os sindicatos, grêmios e DAs estudantis, as associações profissionais, de bairros, os grupos religiosos não contaminados pela lógica da barganha, com os jovens em geral, com as mulheres e todos os gays, os negros e os pardos, vítimas preferências do bolsonarismo. Parem e pensem: não se trata de eleger um presidente!

Trata-se de algo muito maior: barrar o golpe e o fascismo.

"Ele" todo dia, incansavelmente, nos testa, testa a sociedade civil, testa os tribunais, testa até onde vai a nossa capacidade de resistir e de se indignar! Brasileiros todos, temos que dizer que nosso nojo ao fascismo, aos fascistas, e aos golpistas é imenso e sem fim!

Bolsonaro ficará na história como incompetente, genocida e como aquele que tentou o golpe e foi barrado pela Resistência popular.

A nossa resistência.

Exija de sua organização, sindicato, escola, universidade, associação uma posição imediata!

Não aceite a desonra de viver sob a ditadura de uma família marcada pela vileza.

O fascismo não passará!

