Bolsonaro pode estar cavando sua prisão preventiva

Jair Bolsonaro convocou uma manifestação pela defesa do Estado Democrático de Direito a ser realizada em 25 de fevereiro. Justamente ele, que até agora, supostamente (porque não ainda decisão judicial sobre o assunto), liderou um golpe de estado no Brasil. A manifestação, que seria pacífica a pedido de seu Jair, seria, a princípio legítima e garantida pela Constituição.

Como não temos bola de cristal e tudo que envolve esse sujeito é imprevisível, há alguns cenários possíveis.

- Como na convocação, Bolsonaro pede para que ninguém leve faixas e cartazes que ofendam a quem quer que seja, uma boa parte dos raízes não se sentirá encorajado a sair de casa para ouvir seu mito falar platitudes. É só o que ele pode fazer, além de tentar dizer que não cometeu crime algum. Pode ser que por isso o ato não seja um sucesso. Mas deverá haver comparecimento;

- Caso muita gente compareça, ao começar a ouvir seu Jair abdicando das falas agressivas de efeito que costuma fazer, boa parte acabará por desistir de enfrentar o sol quente das 15:00 e voltará para casa;

- É possível (e até provável) que muitas pessoas levem faixas e cartazes contra o STF e Alexandre de Moraes. É possível também que haja manifestações golpistas pedindo a intervenção militar. Sem isso, bolsonarista-raiz não seria raiz. Caso isso ocorra, o ato torna-se automaticamente de cunho golpista com seu Jair na liderança. Alguém já se esqueceu que Bolsonaro deixou tudo pronto para os atos golpistas de 8 de janeiro de 2023 e se mandou para os Estados Unidos, fingindo que não tinha nada a ver com aquilo? Neste cenário, ele até encenaria pedindo para que guardassem as faixas e os cartazes, mas é claro que a intenção seria se beneficiar com as atitudes das buchas de canhão como fez no dia 8. Se isso acontecer, uma prisão preventiva não seria descartada alguns dias depois;

- Quem acompanhou a trajetória de seu Jair durante 4 anos de governo, sabe muito bem que ele é incrivelmente influenciado pelas massas. Deem-lhe corda e ele sobe o tom. Foi assim no 7 de setembro de 2021 quando, falando a um povo que bradava “eu autorizo!”, chamou Alexandre de Moraes de canalha afirmando que desobedeceria a qualquer ordem judicial. Mais tarde escreveria uma carta ditada por Michel Temer para, de forma humilhante, rogar desculpas ao ministro. Nessa hipótese, também seria preso preventivamente alguns dias depois.

É possível também que seu Jair faça uma pregação contra as vacinas. Nesse caso, incitar as massas a deixarem de se vacinar, atentando contra a saúde pública, se caracteriza como crime.

Para desespero de seu advogado, Fábio Wajngarten que vive tentando evitar que seu cliente produza provas contra si mesmo, é muito possível que seu Jair acabe por falar o que não deve.

Se isso acontecer, poderá haver prisão preventiva, uma vez que incitar o povo contra decisões do STF pode configurar embaraço às investigações.

- Há, por fim, um último cenário a ser considerado. Há a possibilidade remota de algum dos investigados elencados em um dos 6 núcleos definidos por Moraes estar presente no palanque, o que contraria a decisão de Moraes de proibir Bolsonaro de se comunicar com outros investigados. Notadamente, se o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, subir ao palanque, ele e Bolsonaro serão presos.

De qualquer forma, é totalmente improvável que a reunião de milhares de pessoas influencie a decisão do STF, uma vez que há inúmeras provas robusta contra Jair Bolsonaro e é só uma questão de tempo para que se torne réu e comece a responder pelos seus crimes.

Ah, e a grande dúvida: Michelle Bolsonaro, a esposa que se manteve indiferente até alguns dias atrás, estará presente?

