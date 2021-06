Cemitérios cheios, geladeiras vazias

Por Eduardo Leite

Quando tudo começou, antes mesmo do vírus chegar aqui do Brasil, assistimos países desenvolvidos com dificuldade em lidar com a pandemia do novo Coronavírus. Tivemos a oportunidade de estabelecer, com antecedência, ações e aprendizados com o que acontecia na Itália, Espanha e Inglaterra, por exemplo.

Contudo, para o azar das brasileiras e brasileiros, não haveria pior momento para termos um governo muito, mas muito aquém do medíocre e que ignora completamente as suas mínimas responsabilidades.

E tem sido assim, a cada capítulo desta terrível tragédia, somos surpreendidos com atitudes absurdas, obscenas, como recentemente o jornal inglês The Guardian classificou o passeio de moto do presidente pela orla carioca.

A negação da pandemia, a condenação do uso de máscaras, a promoção de aglomerações, a letargia na distribuição de testes, a falta de empatia com os milhares de mortos internados em leitos de UTI e, por fim, o famigerado boicote à vacina.

De forma inacreditável, ao invés de combater a doença com as formas indicadas pela ciência, o Jair Bolsonaro prefere fazer o contrário, sempre com o frágil argumento de que as medidas restritivas afetam a economia. Na verdade é exatamente o contrário, as medidas restritivas e as vacinas vêm salvando vidas e economias mundo afora, principalmente vidas.

A falta de habilidade do presidente e o desprezo pelas recomendações não só de cientistas brasileiros, mas de praticamente todos os demais países, mergulhou o Brasil numa profunda crise econômica que começa a assombrar novamente até os mais otimistas.

As desigualdades sociais e ausência de solidariedade e espírito fraternal dos brasileiros mais ricos contribuem significativamente para o aumento do desemprego, da pobreza e da miséria.

O estado, ao invés de agir como um freio contra a ganância dos grandes grupos econômicos, atua de forma inversa, favorecendo ainda mais a exploração. Nós e o mundo acompanhamos as políticas ambientais criminosas contra os povos originários das florestas.

Enquanto isso, hospitais, profissionais da saúde estão saturados. E enquanto cemitérios estão lotados e as geladeiras de muitos lares vazias, Bolsonaro prefere fazer piadinhas infames em suas lives e promover passeios de motocicleta para agradar seus seguidores. Com alegria, sorrindo, desdenhando do sofrimento alheio, ele desfila impunemente pelas ruas do País.

