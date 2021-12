Chapa quente

"Ao viabilizar a aliança com o PT, Alckmin pode garantir a vitória de Lula no primeiro turno (ou no segundo)", afirma o jornalista Alex Solnik edit

Por Alex Solnik

Há sinais cada vez mais claros de que tanto Lula quanto Alckmin desejam formar uma chapa presidencial.

O mais recente está na coluna da Mônica Bergamo publicada no UOL ontem às 23h00.

Alckmin estaria sendo aconselhado por aliados a sair do PSDB agora, mas sem definir o novo partido, para que nem ele nem Lula fiquem reféns do PSB e a aliança dos dois não seja usada pelo PSB para exigir a desistência de Haddad em São Paulo.

A alternativa seria o PSD. Apesar de ter presidenciável, se o senador Pacheco não emplacar até abril (dificilmente vai passar de 1%), Kassab não vai hesitar em apoiar Lula.

Ao viabilizar a aliança com o PT, Alckmin pode garantir a vitória de Lula no primeiro turno (ou no segundo), agregando votos do eleitorado conservador; a vitória de Haddad, ao sair do páreo e apoiá-lo e ainda impor duas derrotas a Dória.

Se optasse por concorrer a governador, imporia uma derrota só ao seu maior desafeto.

