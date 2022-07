Ciro para deputado federal

Apoie o 247

Por Aquiles Lins

Ciro Gomes deveria desistir de sua candidatura a presidente e disputar uma cadeira de deputado na Câmara Federal. Seria a contribuição mais efetiva que o pedetista poderia dar para a reconstrução do País pós-Bolsonaro.

Nomes importantes da esquerda e centro-esquerda que já disputaram a Presidência, como Guilherme Boulos e Marina Silva, tentarão uma vaga na Câmara em outubro. Eles estão cientes da necessidade de um Congresso Nacional realmente comprometido com a retomada da soberania, com a reindustrialização e a geração de empregos, com o desmonte do país, pautas também de Ciro.

Crítico contumaz de Lula e do PT, Ciro Gomes assiste ao esfarelamento dos palanques estaduais de sua candidatura presidencial. O constrangimento mais recente ocorreu no Rio de Janeiro, onde o candidato a governador do PDT, Rodrigo Neves, participou de ato de apoio à candidatura de Lula na Associação Brasileira de Imprensa (ABI).

Sem sustentação estadual e espremido entre Lula e Bolsonaro, Ciro Gomes sabe que não irá ao segundo turno, e já deu indicações de que pode repetir o destino de 2018, quando viajou para Paris e não entrou na campanha de Fernando Haddad para derrotar Jair Bolsonaro. Sem nenhuma contribuição prática ao país.

Em 2022, Ciro pode se eleger deputado federal com votação expressiva. Além de fortalecer a legenda, ele poderia defender mediante apresentação de projetos de lei as propostas do seu Plano Nacional de Desenvolvimento e ajudaria a subir a qualidade da legislatura. Ciro deputado ajudaria muito mais o Brasil.

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.

