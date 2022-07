Em ato na ABI, Rodrigo Neves, do PDT, lança movimento em apoio a Lula

Apoie o 247

Agenda do Poder - Em ato público na noite desta segunda-feira, na ABI, o pré-candidato do PDT ao governo do Rio, Rodrigo Neves, e petistas insatisfeitos com a candidatura de Marcelo Freixo, firmaram aliança informal de apoio ao ex-presidente Lula. O arranjo eleitoral envolve lideranças petistas de alto coturno como o vice-presidente nacional Washington Quaquá e a ex-ministra da Cultura Ana de Holanda. Mais de 3 mil pessoas ocuparam o auditório que chegou a ser interditado, por medida de segurança, para evitar superlotação.

Durante o evento foi lançado manifesto de apoio à chapa Lula, presidente e Rodrigo, governador. ”Lula é considerado por muitos o melhor presidente da história do Brasil e está pronto para mudar o rumo do país e voltar a dar dignidade ao povo brasileiro. Rodrigo também é considerado por muitos o melhor prefeito da história de Niterói e já mostrou que está preparado para fazer nosso estado voltar a ser um bom lugar para se trabalhar, para viver e ser feliz”, diz o documento

O vice-presidente nacional do PT Washington Quaquá afirmou que o movimento é importante para isolar Bolsonaro no Rio. Na sua opinião, o ex-presidente Lula precisar ter apoios além dos grupos tradicionais de esquerda da aliança PT/PSB.

“A tarefa no Rio é isolar Bolsonaro e não o contrário! Lula precisa ter apoio pra muito além de uma corrente só da esquerda. Precisa na pauta da fome, do preço da comida, da gasolina e do emprego. Não podemos entrar na pauta bolsonarista. Ciro teve 19% das eleições passadas no Rio e hoje tem 8%. Pra derrotar Bolsonaro precisamos conversar com o eleitor de Ciro e mostrar que a frente democrática tem que ser feita já no primeiro turno”, afirmou Quaquá.

O movimento engloba também dissidentes do PSB, partido de Marcelo Freixo. O deputado Waldeck Carneiro (PSB) fez contundente defesa da chapa Rodrigo-Lula, que, na sua opinião, consolida de modo efetivo a união das forças progressistas no Rio.

Ainda estavam presentes o ex-deputado petista Carlos Santana, a vereadora do PT Verônica Lima; o presidente do PT de Niterói, Anderson Pipico entre outros.

