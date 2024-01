Começou a tutela sobre Lula?

Apoie o 247

O bloqueio empresarial que impediu Guido Mantega de tomar posse numa diretoria da Vale, gigante que ocupa um reconhecido lugar estratégico na economia do país, deixa uma interrogação fundamental para o Brasil e os brasileiros.

A questão é acima de tudo política. Consiste em saber se, eleito para um terceiro mandato presidencial, Lula terá direito de exercer integralmente as prerrogativas do cargo que recebeu nas urnas, que inclui, obviamente, o direito de indicar ministros, ocupantes de cargos de primeiro escalão e, obviamente, diretores de uma empresa como a Vale.

Numa epopéia travada em alta velocidade, assistiu-se nos ultimos dias a uma guerra civil sob comando da grande mídia, aliada dos tubarões do imperalismo e seus aliados locais. No minuto final, sem qualquer explicação técnica, as ações da Vale foram alvo de uma queda suspeitíssima na Bolsa.

Entre mortos e feridos, o próprio Mantega acabou forçado a desistir da indicação. A história, evidentemente, não termina aí. >>> LEIA TAMBÉM: Imprensa manobra para culpar Mantega por queda das ações da Vale, denuncia Gleisi

Lula mal completou o primeiro dos quatro anos de seu mandato e não há dúvida de que novos confrontos virão. Eleito com 60.345.999 votos no segundo turno de 2022, único presidente eleito em três mandatos, não pode ser ameaçado em seu direito de reconstruir o país com as ideias que escolher e a equipe que considera mais adequada.

Vamos deixar claro. A operação para bloquear a posse de Guido Mantega não foi uma disputa política qualquer. Feriu a soberania de um presidente eleito. Constitui uma ação incompatível com a democracia.

Cabe ao governo, desde já, mobilizar brasileiras e brasileiros para defender a escolha da maioria de brasileiros e brasileiras, nas urnas. Novos desafios virão -- e é preciso estar preparado.

Alguma dúvida?

