Imprensa manobra para culpar Mantega por queda das ações da Vale, denuncia Gleisi

247 - Após defender nesta quinta-feira (25) o nome do ex-ministro Guido Mantega como diretor-presidente da Vale, uma das maiores empresas de mineração do Brasil, a presidente do PT, a deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), condenou o que chamou de "manobra" da imprensa corporativa para culpar o ex-ministro pela queda das ações da Vale na Bolsa de Valores.

Ela lembrou que a Vale, juntamente com as mineradoras BHP e Samarco, foi condenada a pagar R$ 47,6 bilhões como indenização pelos danos morais coletivos causados pelo rompimento da barragem de Fundão, em Mariana (MG). "Qualquer empresa teria queda de ações na Bolsa depois de uma decisão como esta", disse Gleisi em postagem no X, antigo Twitter, nesta sexta-feira (26).

Ela afirmou, no entanto, que a imprensa tenta culpar as especulações em torno do nome de Guido Mantega pela queda das ações. "A gente sabe que o mercado é feito de espertos, mas tem de ser muito tolo para acreditar em certas manobras".

