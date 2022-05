Como ampliar bancadas?

Apoie o 247

ICL

Os partidos políticos realizam suas convenções a partir de 20 de julho, quando já poderão apresentar o registro de seus candidatos. O prazo máximo é 15 de agosto. Isto me levou a pensar sobre o que os partidos podem fazer para expandir suas bancadas. Para responder a esta questão vou citar uma frase do grande estrategista de guerra, Sun Tzu: "Se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, não precisa temer o resultado de cem batalhas. Se você se conhece mas não conhece o inimigo, para cada vitória ganha sofrerá também uma derrota. Se você não conhece nem o inimigo nem a si mesmo, perderá todas as batalhas...".

No caso dos partidos, um dos inimigos é o não conhecimento profundo das novas regras do pleito. Há necessidade de compreendê-las integralmente. Para facilitar o entendimento do assunto, preparei a tabela abaixo:

Significado das siglas: Vagas CF = Vagas disponíveis na Câmara Federal, por estado, QE em % = Quociente eleitoral em porcentagem de votos válidos, Vagas AL = Vagas disponíveis nas Assembleias Legislativas estaduais, VOT MIN = Número de candidatos a deputado federal que atingiram mais de 10% do quociente eleitoral em 2018, CAND = Número de candidatos a deputado federal por estado e Aptos 03/22 = Quantidade de eleitores, em março de 2022, aptos para votar.

Ao observarmos a coluna: Vagas CF, nos quadros acima, notamos que, à proporção que o número de vagas disponíveis por estado diminui, a porcentagem de votos (vide coluna QE em %) necessária para eleger um candidato aumenta. De SP até GO, vai de 1,43% para 5,88%. Nesse caso, quanto maior for o número de partidos participantes do pleito, maior será a diluição dos votos e menor será o número dos que alcançarão o quociente eleitoral. A coisa se complica quando os cálculos para definir quem vai assumir uma cadeira caminha para a fase das sobras, quando, para assumir uma vaga, o candidato necessita alcançar 20% do quociente eleitoral. Os quadros VOT, MIN e CAND nos mostram que pouquíssimos candidatos conseguem atingir 10% do quociente eleitoral, imagine vinte por cento.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Como abordado no meu artigo A composição das bancadas partidárias – as abstenções deverão diminuir, provocando maiores quocientes eleitorais e afunilando ainda mais a disputa.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Quando olhamos de SC até AP, percebemos que as porcentagens de votos necessárias para alcançar o quociente eleitoral ficam ainda maiores, atingindo 12,5% em onze estados, de RN até AP. Nesses estados, a quantidade de eleitores aptos para votar (Aptos 03/22) decresce de 2.467.364 até 347.513 eleitores, o que nos leva a concluir que teremos uma variação proporcional na quantidade de votos válidos. O resultado dessas combinações conduzirá o processo à impossibilidade dos partidos alcançarem o quociente eleitoral, levando a decisão dos eleitos à ordem decrescente de votação.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As soluções para as questões levantadas acima certamente demandarão estratégias diferenciadas de disputa e um profundo conhecimento do potencial interno dos seus e dos outros partidos. Por exemplo, nas colunas Vagas CF, Vagas AL e Aptos 03/22, podemos observar que, embora disputem vagas dentro de um mesmo eleitorado, o candidato a deputado estadual necessita de menos votos para se eleger do que o a deputado federal. Os partidos podem usar essa constatação a seu favor na composição de suas listas de candidatos.

As siglas que pretendem abrir vantagem em relação aos seus competidores deverão saber quando lançar lista completa ou não de candidatos. Caso seja melhor a lista completa, deverão saber lidar com as dificuldades impostas pela norma do TSE que estabelece o mínimo de 30% e o máximo de 70% com candidaturas de cada gênero para os pleitos proporcionais.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Esta pequena análise já nos indica que somente ampliarão as suas bancadas aqueles que melhor lidarem com estas questões.

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE