A composição das bancadas partidárias

No último dia 08 de abril, o jornalista Rodrigo Vianna publicou no site Brasil 247 o artigo “Qual será o tamanho de cada bancada? Um cálculo realista para 2022”. Isso me estimulou a refletir sobre a questão. Lógico que neste momento qualquer tentativa de acertar a composição exata das futuras bancadas dos partidos ainda é muito prematura. Embora tenhamos tido conhecimento das centenas de trocas ocorridas durante a janela partidária, esse número ainda pode mudar, pois os partidos não são obrigados a informar as alterações imediatamente. Além disso, ainda não conhecemos as listas de candidatos e muito menos a quantidade definitiva de eleitores aptos para votar em 2022. Mas, de qualquer forma, podemos fazer um ensaio baseado no potencial perceptível dos partidos.

Antes, porém, de apresentar meu prognóstico do tamanho das bancadas, quero dizer que alguns elementos poderão induzir analistas experientes a erros de conclusão. As novas regras de cálculo em vigor afetam de múltiplas maneiras os resultados em diferentes estados da União. Em alguns deles a decisão dos eleitos se dará simplesmente pela ordem decrescente de votação. Outro ponto que considero importante é a existência de evidências que nos indicam uma diminuição significativa nas abstenções. Acredito que isso acontecerá em virtude da atual conjuntura e porque o recadastramento do voto eletrônico propiciou uma limpeza e atualização nos cadastros do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ou seja, existia uma “falsa” alta abstenção em função de cadastros desatualizados. Maior quantidade de votos válidos gera maior quociente eleitoral e, consequentemente, a necessidade de maior votação para um candidato assumir uma vaga. Isso beneficia os partidos maiores.

Abaixo, como resultado das minhas análises, apresento a distribuição das quinhentas e treze vagas disponíveis na Câmara de Deputados:

Embora seja o partido que sofreu a maior debandada, o União Brasil ainda conta com a maior parcela do fundo eleitoral e um potencial de votos capaz de colocá-lo entre os mais votados das próximas eleições.

As cartas capazes de alterar estes números ainda serão colocadas na mesa. A meu ver, o PT é o partido que reúne as alternativas mais efetivas para ampliar os seus números. Para isto terá de compatibilizar adequadamente os seus recursos internos e externos com as novas regras do jogo.

