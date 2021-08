Cortina de fumaça

O “cercadinho” é o palco da divulgação das fake news, dos ataques às instituições e a seus representantes, a divulgação de factoides e do exercício de seu papel de vítima.

Este é o jogo dele, chama atenção para o movimento de uma mão enquanto a outra mão faz o truque, faz a mágica, faz o estrago nacional, a fome, o desemprego, a volta da inflação e ainda dialoga com o setor mais extremista da política que, cegamente, segue seus comandos alucinados e o setor financeiro que lucra com juros altos e com o desmonte dos parcos e combalidos direitos dos trabalhadores.

E o mais grave, tenta esconder a sua responsabilidade pela morte de 580.000 brasileiros e brasileiras, pela negação à ciência, rejeição à compra de vacinas, prescrição irresponsável de drogas comprovadamente ineficazes além de orientação contrária ao uso de máscaras e distanciamento.

Inspirado no desgaste das instituições, o Judiciário pelas molecagens da lava jato, Moro, Dalagnol e Cia., o Legislativo pelas aberrações praticadas por Lira em consórcio com o centrão, as Forças Armadas distorcendo suas obrigações constitucionais, inebriada pelo poder, envolvida em denúncias de corrupção, se apresenta como alguém que está enfrentando “tudo isto que está aí”, como única alternativa de mudança.

Neste cenário, a figura que se coloca como bloqueio a esta escalada de retrocesso é Lula, liderando o campo progressista, recuperando a memória dos oito anos de seu governo, crescimento econômico, combate ao desemprego, recuperando a credibilidade internacional, além dos programas sociais no combate à fome e a miséria, programas que alavancaram o acesso à universidade, à moradia, à energia elétrica, aos recursos hídricos e tantos outros.

A democracia é o caminho, é a praça onde se dará a disputa dos projetos, a mobilização popular é a arma a ser utilizada para derrotar o autoritarismo fascista genocida.

Estamos juntos na resistência e na luta.

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.