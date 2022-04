Críticas de um sueco

Apoie o 247

ICL

Por Aroldo Bernhardt

Quando comecei a pensar que o Sabiá, aquele nosso velho conhecido, viajara para alhures dado o seu total sumiço, eis que ele ressurge e como sempre de forma inesperada, assim do nada. E veio com uma abordagem muito peculiar, até estranha vinda dele, quase uma inquirição.

Disse-me ele que um seu amigo sueco, o Odlora (que nome, hein? Suspeito que este seja mais “virtual” do que o Saci-Pererê) lhe apresentou, com argumentos fortes, quase desrespeitosos, queixas a meu respeito. E eu, é claro, disse que era todo ouvidos. Afinal estamos numa democracia e existe liberdade de opinião dentro de parâmetros legais, é claro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Então o Sabiá incorporou o tal sueco e “mandou bala”. Disse que não entendia porque eu era contra o atual governo, liderado por um autêntico mito que só sairia do poder por vontade divina. Ele (ou seria ELE?) era o protetor da pátria na interminável luta contra o comunismo, verdadeira chaga a ameaçar o futuro da Pátria Amada Brasil.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Afirmou que o tal mito era um cara franco e que suas posturas e falas não eram grosseiras, ameaçadoras e por vezes ridículas. Ao contrário o jeitão do “homi” refletia a autêntica alma do brasileiro (juro que me contive e continuei calado). E que os desalmados que não entendem o presidente deveriam partir para Cuba ou Venezuela (não recomendou a Ucrânia, afirmou o Sabiá incorporando o Odlora, porque a coisa lá tá um pouco agitada depois que o Biden deixou o russo Putin).

E prosseguiu, quase sem tomar fôlego, com perguntas incisivas:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

- Achas que as queimadas, a seca, as cheias, a pandemia, as guerras e tudo o mais não atrapalharam o governo do mito? Não percebes que ele não pode fazer nada? Tá certo que ele conta com apoio divino, mas não é o PRÓPRIO.

- Por que achas que inflação e desemprego altíssimos são de responsabilidade do “homi”? E os tais fatores externos e extraterrenos? E o STF, a mídia, a oposição, por que só criticam? Esqueceram que ele nomeou um “Posto Ipiranga” para tratar desses somenos. Tá vendo porque ele se irrita e usa “arminha” como símbolo máximo? Por que ele ameaça metralhar e dizimar aquele partido cujo nome ou sigla igualmente execrável ele sequer menciona?

- Por que vivem relembrando que ele dizia “é só uma gripezinha”, “deixem de mi-mi-mi”, “mulher não pode ganhar igual a um homem porque engravida”? Tem que colocar essas falas no contexto e não tomar ao pé da letra! É por isso que ele tem vontade de “chutar o balde”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Quase perguntei que contexto é esse? Mas me contive. E os questionamentos prosseguiram:

- Por que vocês acham errado o presidente defender e proteger os seus filhos e aliados? Que Implicância! E agora só porque um ex-ministro disparou uma arma no aeroporto estão “reberverando” (como diz o Moro) na mídia. O Jair sabe disparar uma arma, só não teve tempo de treinar o ministro que foi defenestrado antes do treinamento, só por causa de um desviozinho no MEC. Que coisa! Tudo recai nos sofridos, porém resilientes, ombros do presidente. Daí para espairecer ele vai ao “cercadinho”, falar com quem o entende e apoia as suas atitudes ou, de vez em quando, vai dar umas voltas de moto. E daí ficam aí criticando os gastos com o cartão corporativo. Querem o quê? Querem que ele pague do próprio bolso? Com esse preço dos combustíveis? Viram os preços nos supermercados? Vão reclamar com o Paulo Guedes! Acham que o nosso herói pode demiti-lo? Pensem na reação dos banqueiros!

E o Sabiá arrematou (antes de se ir de novo) dizendo que o tal Odlora o avisou, categoricamente: “ou vocês param de criticar ou o Jair suspenderá as eleições!” “Afinal quem está de posse daquela caneta BIC?”

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Diante disso e como eu já tirei meu título de eleitor da gaveta e estou ansioso por acionar a urna eletrônica (aquela que elegeu o Mito, seus filhos e todos os demais) vou me calar. Mas, ainda insatisfeito o Sabiá retornou e tascou: “ia esquecendo da última recomendação do iluminado sueco que me perguntou (ao Sabiá) aos berros e com voz muito alterada ...

“Mas e o Pteeê?”

Entrei mudo e sai calado. Eu, hein?

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE