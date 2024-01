Cultura de luto, morre Quinho do Salgueiro

Apoie o 247

Foi com grande tristeza que hoje pela manhã recebi a notícia do falecimento de Melquisedeque Marins Marques, o Quinho do Salgueiro, aos 66 anos. Quinho, que estava afastado de suas atividades para um tratamento de câncer na próstata, morreu ao final da noite de quarta-feira, 03/01, no Hospital Evandro Freire, na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro. Segundo familiares, a causa da morte foi insuficiência respiratória.

Como interprete Quinho começou no bloco Boi da Freguesia, de onde foi convidado por Aroldo Melodia a compor o carro de som da GRES União da Ilha do Governador, em 1988, onde ficou até 1990. Sua consagração veio a acontecer no Salgueiro, mas o intérprete também passou por outras escolas do Rio, como São Clemente, Grande Rio, Império da Tijuca e Acadêmicos de Santa Cruz. Em São Paulo defendeu o samba da Rosa de Ouro e em Porto Alegre, o samba da Vila do IAPI.

No desfile de 1989, com o enredo Festa Profana, na União da Ilha, a voz de Quinho entoou o antológico “ O Rei mandou cair dentro da Folia, e lá vou eu” de autoria de Bujão, Franco e J.Brito, que ajudou a escola a conquistar o terceiro lugar e a participar do desfile Sábado das Campeãs em terceiro lugar.

No Carnaval de 1993, no Salgueiro, foi responsável por uma das melhores interpretações da Av. Marquês de Sapucaí, com o samba-enredo “Peguei um ita no Norte” de Demar Chagas, Baía, Arizão e Celso Trindade, Quinho levantou o Sambódromo. O refrão "Explode Coração" levou o público ao delírio. Quinho deixou registrados inesquecíveis "cacos" e "gritos de guerra" que eram uma espécie de assinatura em suas apresentações: “Arrepia Salgueiro!”, “Ai que Lindo” e “Pimba, pimba”.

Em nota a União da Ilha publicou: “Esse é o tamanho de sua história na Ilha; esse o motivo de nossa gratidão e nossa saudade. Obrigado, Quinho! A União da Ilha, em nome de seu presidente, Ney Filardi, registra sua solidariedade a familiares e amigos...”. O Salgueiro também rendeu várias homenagens ao grande intérprete, inclusive, o carro de som da escola levará o seu nome.

