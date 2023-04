Diferenças

Apoie o 247

Ali pelos 60, minha mãe Diva, resolveu trazer meu sobrinho Down, Ivan, para morar conosco.

Ivan era seu primeiro neto e tivera logo em seguida três irmãs maravihosas. Diva, filha de educadores, mãe de uma educadora, à época, mãe do garoto, incursionou pela inclusão do menino — e trazê-lo junto a seus dois filhos homens, foi a maneira por dois anos que, independente de sua melhora e convívio na Escola Sud Mennucci, a diretora Diva proporcionou bálsamos de muita alegria a mim e a meu irmão.

Fazíamos um trio: meu irmão entre 7 e 8 anos, Ivan, já com 8 e eu com 9 anos de idade, que do recreio da Escola à casa (descíamos a XV de Novembro em Piracicaba, sob um desafio: conter o bullying ao Ivan), longo trajeto de 15 quarteirões era repleto de incertezas — quando víamos de tudo…

Qualquer olhar esgueirado ao diferente era peitado por mim e em especial pelo Alceu, meu irmão, defensor logo no braço do nosso querido sobrinho-irmão.

Nunca poderíamos imaginar a Escola sendo invadida, vilipendiada ou chacinada. O Instituto de Educação, enorme, tinha alunos dos 6 anos aos 18, com todos os períodos ocupados. Era uma alegria sem fim…

Algo mudara com o alvorecer de 1964. Minha mãe escarnecera com algumas exigências, naquilo que tínhamos nos intervalos de recreio: muro alto separando meninos de meninas e a adoção de filas masculinas e femininas que os bedéis exigiam numa formação militar, ainda sem tarola, para o ingresso nas salas dos quatro andares do estabelecimento.

Aquela marcha soldado vivia sob pilhéria e a velha resolveu, juntamente com conselheiros, acabar com as discriminações e o muro veio abaixo. Meninas e meninos se viram livres e próximos — e os corredores e escadas, embora organizados, tinham o frissom do sorriso e camaradagem entre todos…

Sempre vi Escola como inclusão — até há pouco ocupando as carteiras escolares, me lembro buscando uma que contemplasse minha mulher sinistra que não dispunha de uma para sua escrita à esquerda. Ía atrás e conseguia… Ali mesmo, nas primeiras fileiras, o cego, a deficiente por PC e uma embotada ávida por aprender, tanto no Direito e Filosofia tardias que cumpri…

Saudades do fumódromo heterod(t)óxico da PUC/SP, com a garotada de 17/18 anos que o velho aqui, um intruso, muito aprendeu… Viciei-me em escola! Como gosto de ser aluno…

A busca pela diferença, naquilo que o espaço pode propiciar, mesmo às expensas de muita luta, tem valor inestimável! A escola sempre foi baluarte para que discriminações desaparecessem e é no seu interior que se dá o salto civilizatório, uma conquista que carrega muito mal estar eis que suas transformações não ficam sob certezas.

A Escola pede sempre uma renúncia: a do narcisismo. Neste, está uma certeza ideal que se confirmada mantem-nos refletido sem reflexão na estática especular, enquanto, se se buscam ideais de certezas, dúvidas surgem e o espírito crítico toma conta desse mundo que nada garante.

Não há escola se ela vier restrita com certezas absolutas e seu saber for imposto a manu militari… Mesmo que, numa autonomia greco-gregária ela reaja e subverta a ordem (e ela o fará!!!), nosso papel é impedir que assistamos o frenezi por uma terra prometida a enganar os tolos.

Querem cercar as escolas! Querem levantar muralhas! Querem o apartheid intraescolar e retirar delas seu progresso, aquele mesmo que a retirou do vício ocioso que a etimologia apregoou: a palavra escola vem do grego scholé, que significa "ócio" — o mesmo que “lazer ou tempo livre”. Esse odor não mais está lá…

Este significado advém do conceito de escola na Grécia Antiga, que, diferente do que vemos atualmente, era uma reunião, um momento, em que os cidadãos gregos tiravam um tempo livre para discutirem sobre filosofia e alguns comportamentos sociais, mas naquele mundinho de minhocas atemporais, esvisceraram conceitos e o espaço revolucionou o mundo, hoje ameaçado pelo que pode lá surgir…

Ía me esquecendo: meu sobrinho Down se foi. Há pouco tempo, com 64 anos. Viveu bastante! Estaria hoje com 69. Todas as suas conquistas advieram daqueles e daquelas que lhe proporcionaram as transigências do mundo inclusivo.

Hoje mesmo me lembro de minha mãe. Revolucionária! A Escola pede!!!

