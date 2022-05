Do fascismo ao nazismo

Apoie o 247

Quando o mandatário de uma nação não se preocupa em fortalecer as instituições e, ao contrário disto, vive atacando-as, elas começam a se deteriorar. Infelizmente já estamos vendo acontecer no Brasil. O flerte com o fascismo está se tornando uma prática nazista como no caso de Genivaldo Jesus dos Santos no estado de Sergipe. Essa PRF capaz de colocá-lo numa câmara de gás, prática nazista, já conduziu o inquilino do Palácio do Planalto numa moto pelas rodovias brasileiras, sem nunca ter se preocupado com a falta de capacete do genocida-mor.

Genivaldo deveria ter sido parado? Sem dúvida, mas jamais morto por causa disto, um crime bárbaro, fora de todas as regras do bom senso. Não podemos nos calar, porque ontem foi ele e amanhã outra família poderá ser a vítima, inclusive com os defensores da famílicia. A Polícia Rodoviária Federal é importantíssima para a segurança nas rodovias brasileiras, daí deverá extirpar dos seus quadros facínoras com esse perfil, sob pena de ser desmoralizada completamente. O amparo dado por figuras de poder em nossa nação, abre espaço para o crime da pior espécie, aquele cometido em nome do estado, gozando da certeza da impunidade.

Quem matou Genivaldo deveria estar preso, não somente afastado, ainda por cima recebendo o salário dos impostos da família de Genivaldo, inclusive. Os acontecimentos do Sergipe e no Rio de Janeiro são gravíssimos, porém o chefe de Estado, ao invés de querer punições dos policiais criminosos, tem a cara de pau de parabenizá-los.

Outubro está chegando, tais posturas criminosas sirvam de reflexão na retirada dos canalhas genocidas colocados em posições de poder. Justiça por Genivaldo e todas as pessoas assassinadas pelo Estado Brasileiro, as quais conhecemos o perfil: preta, pobre e favelada. São os preferidos e as escolhidas, nunca para melhorar suas vidas, ao contrário, ceifá-las.

