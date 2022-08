E a bancada da Federação Brasil da Esperança?

Apoie o 247

Após publicar o artigo “ Eleições proporcionais: as cartas já estão na mesa ”, dois amigos me perguntaram sobre a situação do legislativo de São Paulo. Como ninguém consegue prever o futuro, para dar uma resposta coerente sobre o assunto eu teria de analisar os dados referentes aos dois mil e quarenta dois candidatos a deputado estadual concorrendo às eleições por São Paulo. Resolvi então analisar a questão somente no âmbito da Federação Brasil da Esperança, que sei ser o real interesse de meus amigos.

A exemplo do que fiz no estudo da disputa federal, analisei o potencial de votos dos partidos políticos participantes na eleição do legislativo de São Paulo, o potencial de votos de cada candidato, seus dados financeiros, o grau de instrução de cada um e a sua penetração nas redes sociais. A partir daí, percebi que dos noventa e cinco candidatos da Federação Brasil da Esperança no Estado, quinze têm potencial de votos para atender a nova regra 80/20, dos cálculos para definir os eleitos nas eleições proporcionais. Na minha modesta avaliação, aqui os estrategistas da federação PT/PCdoB/PV lançaram uma chapa mais forte do que a federal.

Semelhante ao ocorrido com a chapa federal, em São Paulo o PT também dispõe de um forte candidato majoritário e, por isso, contará com a vantagem de muitos votos de legenda que, no final, se somarão aos seus votos nominais, formando um número de votos válidos robusto. Entre seus candidatos está Eduardo Suplicy, que também poderá ser um diferencial devido a sua já conhecida performance eleitoral.

Não acredito que a federação conseguirá atingir os números alcançados pelo PT em 2002 e 2010, respectivamente, 24,06% e 22,40% dos votos válidos. Creio em algo próximo a 2014, quando o partido alcançou 14,32% dos votos válidos. Um número suficiente para eleger em torno de treze deputados no cálculo do quociente partidário e mais dois pelo cálculo de sobra. Disso não passa, pois é o limite imposto pelo número de candidatos capazes de alcançar os 20% de votos do quociente eleitoral exigidos por lei.

Dentro dessa lógica, os prováveis eleitos pela Federação Brasil da Esperança em São Paulo, seriam:

Do PT, Eduardo Suplicy, Ana Perugini, Barba, Enio Tatto, Professora Bebel, Luiz Fernando, Paulo Fiorilo, Janete Pietá, Maurici, Emídio de Souza, Marcia Lia, Dr. Jorge do Carmo, Beth Sahão e Telma de Souza. Do PCdoB, Leci Brandão.

O PT ainda tem os candidatos Simão Pedro e Luiz Claudio Marcolino, que embora já tenham sido eleitos anteriormente, para atingirem os patamares de votação da lista acima, necessitariam obter um acréscimo de 40% de votos em relação aos seus últimos resultados.

Percebam, portanto, que na disputa por uma cadeira na Assembleia Legislativa ou na Câmara Federal, é mais importante um partido ter muitos candidatos com votações na casa dos 20% do quociente eleitoral do que ter um grande puxador de voto.

