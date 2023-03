É preciso colocar pra fora os sabotadores do governo Lula

Políticos da direita golpista, defendem no interior do governo os interesses dos grandes capitalistas e sabotam política em favor dos trabalhadores edit

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) “passou um pito” em parte do seu ministério, em reunião com ministros da “área social”, da equipe econômica e da articulação política do governo, no último dia 14.

Em sua fala, que foi transmitida pelos canais oficiais do governo, o presidente pediu que as propostas de cada ministro só sejam anunciadas após serem encaminhadas ao ministro da Casa Civil, que vai submetê-las aos demais ministérios e ao próprio presidente.

“É importante que nenhum ministro e nenhuma ministra anuncie publicamente qualquer política pública sem ter sido acordado com a Casa Civil. Que é quem consegue fazer que a proposta seja do governo. Todas as propostas de ministros deverão ser transformadas em propostas de governo“, definiu Lula.

Buscando reagir

A fala de Lula é uma reação às declarações e ações de vários ministros (quase todos dos partidos burgueses que integram o governo) que vem destoando da política definida pelo presidente e/ou são anunciadas sem prévia autorização, constituindo-se de fato em uma armadilha para o governo Lula.

Essa situação é o resultado da presença no governo de vários “cavalos-de-Tróia”, de políticos golpistas, inimigos das reivindicações populares que se infiltraram no governo para defender os interesses dos capitalistas.

Sabotagem

São muitos os casos de sabotagem. Destacam-se, nas últimas semanas, por exemplo:

o ministro das Minas e Energia, Alexandre Silveira (PSD), que indicou defensores da privatização para o Conselho Administrativo da Petrobras;

o ministro das Comunicações, Juscelino Filho (do União Brasil), que vem sendo usado pela imprensa capitalista e pela direita para atacar o governo, por conta de várias denúncias de mal uso de recursos e equipamentos públicos;

o ministério do Planejamento, da ministra Simone Tebet que, junto com outros ministérios, criou dificuldades adicionais para um acordo com o funcionalismo público, apresentando na negociação uma contraproposta inferior à que já havia sido recusada pelos representantes dos servidores, que acabaram se retirando da reunião de negociação (10/3).

Além da cúpula dos ministérios, os setores mais reacionários realizaram inúmeras nomeações de bolsonaristas e outros direitistas para o segundo e terceiro escalão.

Fora os sabotadores

A situação que é ruim pode ficar pior, pois foi anunciado que a pretexto de conseguir apoio em votações no Congresso e barrar a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) dos atos golpistas do dia 8 de janeiro, o governo estaria disposto a entregar dezenas ou centenas de cargos para o União Brasil (ex-DEM e PSL) e outros partidos do centrão.

Na lista do União Brasil, por exemplo, estão diretorias dos Correios, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e do Departamento Nacional de Obras contra as Secas (Dnocs), além das presidências da Telebrás e da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba (Codevasf).

Há previsão de ampliação da distribuição de cargos para o MDB, PP e outros partidos da direita golpista.

Toda essa situação é parte da política equivocada de concessões e capitulação à direita, que torna o governo ainda mais refém dos partidos golpistas que se infiltraram no governo.

A presença da direita é um entrave a qualquer tentativa de Lula de realizar políticas em favor do povo.

Os resultados dessas alianças foram sentidos no golpe de Estado que derrubou a presidenta Dilma (2016), com a ação decisiva dos “aliados”, então sob o comando do MDB, de Temer e Cia.; na condenação e prisão ilegais de Lula e tudo que foi aprovado contra o povo, desde então.

É preciso se livrar dos direitistas sabotadores do governo Lula.

O presidente e os setores à esquerda dentro do PT e do governo precisam se apoiar imediatamente em uma mobilização popular, que deve ser impulsionada e dirigida pelas organizações populares em torno das reivindicações do povo.

É daí que virá a força para se impor contra a chantagem feita por esses setores, tanto dentro do Congresso como dentro do próprio governo.

