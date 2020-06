E se fosse: “Advogado de Lula escondia Queiroz em sua casa de Atibaia”?

"A intenção é fazer você, fã do mito, tentar enxergar a gravidade do que está ocorrendo, ver se acorda deste transe hipnótico em que foi colocado pelas palavras mentirosas e pelas fake news do bolsonarismo", escreve a jornalista Cynara Menezes edit

Por Cynara Menezes, para o Jornalistas pela Democracia

“Advogado de LULA escondia Queiroz em sua casa de Atibaia havia um ano”

“LULA comprou carro usado da mulher do advogado Frederick Wassef”

“Imagens mostram Queiroz pagando contas de Flávio LULA com dinheiro vivo”

“Fabrício Queiroz pagou 116 boletos da família de Flávio LULA, diz MP”

A intenção é fazer você, fã do mito, tentar enxergar a gravidade do que está ocorrendo, ver se acorda deste transe hipnótico em que foi colocado pelas palavras mentirosas e pelas fake news do bolsonarismo

“MP afirma que escolas das filhas de Flávio LULA foram pagas por Queiroz“

“Empresa da ex-mulher do advogado de LULA recebeu 41 milhões de reais em contratos do governo federal”

“Advogado de LULA afirma que é mentira que Queiroz estivesse morando em sua casa”

“Presidente não sabia do paradeiro de Queiroz, diz advogado da família de LULA”

“Advogado de LULA diz que é uma armação, mas não explica Queiroz em sua casa“

“Em live, LULA defende Queiroz (“não estava foragido”) e critica a operação”

“Queiroz participou da gravação do jingle de campanha de Flávio LULA ao Senado”

“Ex-ministro Weintraub fechou contratos de 12,6 milhões entre o MEC e a ex-mulher do advogado de LULA”

Certamente você, bolsonarista, está indignado com todas estas falcatruas envolvendo LULA, não é verdade? Neste momento você deve estar espumando pela boca de ódio do ex-presidente. Agora troque a palavra LULA pela palavra BOLSONARO, que é a notícia verdadeira em todos estes casos. O que você sente?

Se você não está indignado com as notícias envolvendo o advogado de Bolsonaro e Queiroz é porque sua moral é dúbia e só é acionada quando vê a palavra LULA na manchete. Quando não é Lula, você aceita todo tipo de desculpa esfarrapada

Neste post, trocamos todas as manchetes sobre o caso Fabrício Queiroz desde que foi preso na casa do advogado dos Bolsonaro, Frederick Wassel, na última quinta-feira. A intenção é fazer você, fã do mito, tentar enxergar a gravidade do que está ocorrendo, ver se desperta deste transe hipnótico em que foi colocado pelas palavras mentirosas e pelas fake news do bolsonarismo.

Se você não está se sentindo indignado com as notícias envolvendo o advogado de Bolsonaro e Queiroz é porque sua moral é no mínimo dúbia. Ela só é acionada quando a palavra LULA está na manchete. Quando não está, você aceita todo tipo de desculpa esfarrapada, até mesmo a de que os Bolsonaro não sabiam que Queiroz estava hospedado na casa do advogado do presidente pelo menos desde o réveillon.

