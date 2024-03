Efeito anunciado

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

Bolsonaro precisa ser preso antes da vitória de Donald Trump para a presidência dos Estados Unidos da América. Dia 5 de novembro os eleitores estadunidenses vão às urnas e o resultado será certificado em 6 de janeiro de 2025. Se não for tomada a necessária providência em terra brasileira, o símbolo nacional do fascismo nos trópicos estará credenciado para arregimentar sua legião que dará suporte interno para a democracia ser golpeada pela organizada articulação da extrema-direita internacional.

Não se trata de alarmismo. A experiência e as pegadas da História autorizam a advertência e fazem lembrar o ‘Efeito Borboleta’. Em 1969, o professor Edward Lorenz, do Instituto de Tecnologia Meteorológica de Massachusetts, analisou os acontecimentos climáticos partindo da premissa de que o simples bater de asas de uma borboleta em um lugar pode ocasionar catástrofes em outros locais. Lorenz se baseou na Teoria do Caos segundo a qual pequenas alterações podem ocasionar fenômenos maiores.

continua após o anúncio

O que era destinado a estudos do clima, passou a ser metáfora para o comportamento de sistemas caóticos. Sistema que ocorre hoje nesta grande transformação política, econômica e social em que o mundo está posto e a humanidade testemunha, querendo ou não.

As asas do nazifascismo emulado pela extrema-direita atualizada, revigorada pelas formas de propagação e aproximação à distância proporcionadas pelos novos meios de comunicação, vão bater firmes num futuro governo Trump e provocar seu efeito caótico no Brasil.

continua após o anúncio

Bolsonaro precisa ser preso antes do dia 5 de novembro. Ainda assim, será preciso organizada e coesa unidade de democratas, progressistas e esquerda para enfrentar a tempestade anunciada com o trumpismo no poder. Não espanta o que vem deles, espanta o que não vem das forças opositoras à implantação de uma República militarizada do Templo de Salomão no Brasil. Não é brincadeira, a coisa.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.