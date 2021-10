Em Congresso, PCdoB intensifica campanha "Fora Bolsonaro" e propõe unidade por vitória progressista em 2022

“Os comunistas estarão lado a lado com as correntes políticas democráticas e populares pela vitória das forças progressistas no próximo pleito presidencial”, escreve o jornalista José Reinaldo Carvalho edit

O 15º Congresso do PCdoB (Partido Comunista do Brasil), realizado no último fim de semana, de sexta a domingo (17) conclamou a militância e o povo brasileiro à luta contra o governo de extrema direita de Jair Bolsonaro.

A derrubada desse governo é condição indispensável à superação da crise social, econômica e política no país. Um dos pontos centrais da resolução aprovada é o #ForaBolsonaro. Os comunistas brasileiros estão convictos de que a continuidade do governo de extrema direita levará a nação e o povo a uma maior degradação e à liquidação da soberania do país.

A luta contra o governo do atual ocupante do Palácio do Planalto requer a ampla convergência de forças democráticas. O Congresso do PCdoB reiterou que o partido desempenhou e seguirá desempenhando um ativo papel para reforçar e ampliar a frente anti-Bolsonaro e isso é sem sombra de dúvida um ganho para o movimento. É consenso entre os comunistas que essa convergência ampla de forças é uma vitória da ação do partido e de outros partidos progressistas empenhados no mesmo propósito.

Outra vitória bastante comemorada no 15º Congresso do PCdoB foi a instituição da federação de partidos, que poderá constituir-se como um instrumento capaz de impulsionar o desempenho eleitoral do partido e se converter em mais um mecanismo para promover a unidade entre as forças democráticas, populares, progressistas e de esquerda. Os comunistas apostam nessa unidade, como bandeira da esperança para construir a vitória no embate eleitoral de 2022. Os comunistas estarão lado a lado com as correntes democráticas e populares pela vitória das forças progressistas no próximo pleito presidencial.

Como demonstração do prestígio do PCdoB, seu 15º Congresso foi saudado através de mensagens de vídeo por diferentes setores políticos nacionais e partidos internacionais. Acolhido com grande entusiasmo, o ex-presidente Lula lembrou a aliança estratégica do PT com o PCdoB firmada com o líder histórico do partido, João Amazonas, desde a campanha presidencial de 1989, e disse que o PCdoB pode contar com o total apoio do PT. Lula saudou a aprovação da federação de partidos pelo parlamento como uma grande vitória.

Na plenária final realizada neste domingo foi eleito um novo comitê central de 165 membros, que representam todos os setores da vida política, social e cultural e regiões do país. A presidente da sigla, Luciana Santos, no cargo desde 2015, foi reeleita.

A nova direção está comprometida com o fortalecimento político, ideológico e orgânico do partido como uma organização marxista-leninista, que luta pela emancipação dos trabalhadores e do povo brasileiro e pela conquista do socialismo.

Foi também uma destacada vitória política e ideológica do PCdoB durante todo o processo congressual a reafirmação da identidade comunista, superando a tentativa liquidacionista de mudar o nome do Partido, empreendida por alguns membros, e a de dissolvê-lo no PSB, um partido de centro, como propôs um governador de estado, ex-filiado, que finalmente desertou das fileiras comunistas. Uma vitória tão contundente que o tema sequer chegou a ser apresentado na plenária final deliberativa.

