Esqueceram da polícia e dos professores, conheça a sinopse!

Estreou no final do ano um filme que infelizmente já estava em produção há quase três anos. Trata-se de uma inusitada mistura de comédia e tragédia, bem ao gosto desses tempos de bolsonarismo onde as nulidades políticas e os fantasmas do passado viraram protagonistas e comandam nossos destinos logo no pior momento da nossa história.

Esqueceram da polícia e dos professores! Esse é o título do filme. E segue a sinopse:

John Azedho e Ciço Luzapagada são dois governantes que se aproveitaram de uma oportunidade única e assumiram o poder, já que em tempos de normalidade, jamais isso teria acontecido.

No mundo idealizado por eles não há realidade. Os hospitais e as escolas são equipados, os profissionais da saúde e os professores trabalham felizes e sorridentes, e a auto-estima dos policiais está nas alturas. Eles vivem no mundo virtual da propaganda, numa Matrix em que desejam que todo povo faça parte. Só que o mundo real é show de horrores.

Azedho era amigo de Luzapagada de longa data, só que a conveniência e o oportunismo próprio dos traíras fez com que os dois escondessem a intimidade. Quando finalmente foi descoberta, ficou claro que os dois tinham algo a mais em comum: a incompetência. Luzapagada tem uma obra o eternizara, de tão sólida e bem construída que foi, o povo a apelidou de "sorrisal" dada a incompatibilidade da mesma com a água das chuvas.

Já Azedho, que nunca teve liderança e nunca soube liderar, sabia apenas cumprir ordens. Tão perdido o coitado ficou, que agora, pasmem, quem manda nele é Luzapagada.

Para não ficar por baixo das maldades do amigo, Azedho traidor nato, traiu os professores. Sabe o Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação) que foi criado em 2007, no governo Lula, para financiar a Educação Básica, desde as creches, Pré-escola, Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio? Um dos objetivos do Fundeb é valorizar os professores com aumentos salariais.

A nova lei do Fundeb determina que 70% dos recursos do Fundo seja gasto para incentivar a carreira do magistério. Sabe o que Azedho fez? Mesmo avisado pelo sindicato dos professores, usou 120 milhões para pagar mais de 5.000 outros servidores que não se enquadram no dispositivo da lei.

Já Luzapagada na calada da noite, remanejou R$ 100 milhões destinados ao pagamentos dos salários do magistério para infraestrutura, mostrando quais são as prioridades desse pessoal, que voltou para a infelicitar a Paraíba.

Achando pouco, Azedho passa a perna também nos policiais, que ontem encheram as ruas de João Pessoa e foram ao Palácio da Redenção mostrar quem governa a Paraíba.

O ano está chegado ao fim, mas a luta só começa, e não descansaremos até Azedho e Luzapagada devolverem ao povo o que realmente lhe pertence.

E você aí no seu estado, também tem uma dupla dessas??

