Apoie o 247

ICL

O futebol fez um bem enorme ao cinco vezes melhor do mundo Messi, que o mundo, sem saber de suas vicissitudes, acompanhou evolutivamente e percebeu, na simplicidade do argentino, um produto empático passível de identificação positiva, superando suas dificuldades tanto no campo como na vida reclusa que ainda aparecia nas limitações interativas.

Essas percepções no humano aparecem nas entrelinhas que a própria mídia se encarrega de oferecer, hoje numa instantaneidade de impressionar. O contraste que a mídia nos ofereceu entre seus abraços calorosos e os do companheiro do time, o brasileiro Neymar, avesso aos mesmos abraços, tem histórico e história que os vernizes ulteriores, ao se desmancharem, revelam estruturas do arcabouço constitutivo que tem nascença num imprescindível narcisismo protetivo e, se não suficientemente elaborado, funcionará como escudo protetor que deixa antever a emergêcia de um si-mesmo falso que é o que mais incomoda o interlocutor — aqui aquele envolto no futebol como observador voltado às nuances do objeto jogador-clube-bola-pessoa.

Neymar sempre foi problema no clube Santos implicado em resmungos quando tendo que cumprir cobranças de seus técnicos como Dorival Jr. e Wanderley Luxemburgo. Neymar nunca quis ser Neymar e sim Júnior, numa alusão ao filho do seu Neymar, daí Neymar Jr. em suas camisas. Visado e tido como fonte para investimentos, perdeu sua própria identidade para uma meta comercial que dá respostas ano após ano uma vez que agrega valores de jogador ímpar.

As estruturas narcísicas são perceptíveis nesse falso-self que, ao aparecer na adultidade, irrita, como disse, os interlocutores distribuídos mundo afora, mas são tão comuns entre nós mortais que o dia-a-dia não nos deixa mentir. Neymar começou negando sua negritude, não pela cor da pele, nem porque teria menos melanina que o pai ou mãe, mas muito mais “como é que posso ser negro se cheguei onde cheguei???”

Nas estruturas marcadamente narcísicas o espelho é único e quem se acha se acha, independente de se achar eventualmente. Há uma crença que ser melhor acompanha esse escudo protetor e o sujeito se vê embarreirado e não consegue beijar ou abraçar o próximo.

Essas características são apreensíveis nos discursos, na escrita eivada de egocentrismo primário a que assistimos diariamente em colunas jornalísticas, teses acadêmicas, romances que traem seus autores em diálogos presunçosos, nos candidatos repletos de protagonismos preconceituosos etc.

As imagens díspares entre aqueles que se entregam num abraço e aqueles que a dispensam, apontam para nós mesmos, bastante rodeados de figuras desse jaez e que ora engulimos ora reagimos na dependência das intensidades defensivas de seus portadores, frios aos abraços ou eloquentes nos encontros os mais diversos.

O próprio Face Book nos oferece algo que nos faz pensar: somos capturados para revelarmos o que pensamos. Não é raro encontrarmos peças discursivas que traem seus autores numa gliscoidia que deixa Neymar um infante na arte dissimulada. Entrelinhas presunçosas aparecem aos borbotões e se cobrarmos quando o sujeito deu um abraço ou beijo, mesmo em casa, a data poderá estar no século passado…

Não temos muito o direito de cristianizar Neymar que sofre sem o saber e só hipertrofia sua capa defensiva como muitos que temos ao redor e geram as mesmas repugnâncias que Narciso, ao se ver nublado e distorcido nas águas especulares, perdeu o senso da existência e se psicotizou. É quase morte…

Façamos, todos, cada um a sua parte. Saibamos acolher…

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.