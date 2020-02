Eu quero ver meu bloco na rua

Por Miguel Paiva, para o Jornalistas pela Democracia

BLACK BLOCO

O famoso bloco criado em 2013 será homenageado este ano pela Fiesp e pelo MBL. Vão desfilar pela Oscar Freire em São Paulo destruindo vitrines e queimando carros dizendo que foi a esquerda. Depois voltarão para o ostracismo ou olavismo, dependendo do salário, até o próximo carnaval ou golpe de estado.

CONCENTRA RENDA MAS NÃO DISTRIBUI

Bloco que costuma desfilar nas proximidades da Bolsa de Valores de São Paulo e vai até a Avenida Faria Lima. O desfile é acompanhado por vans e carros de apoio com champagne, médicos e massagistas. Uma ala vinda dos EUA sairá fantasiada de Olavo de Carvalho

BOLSOBLOCO E MOROBLOCO-

São blocos antigos formados depois do golpe de 2016. Às vezes saem juntos, às vezes em horários conflitantes. Muitos figurantes de um deles também desfila pelo outro. Fazem muito alarde mas ambos vêm perdendo simpatizantes nos últimos tempos, pessoas essas que estão migrando para blocos mais divertidos.

DAMARES QUE VÊM PARA O BEM-

Composto por simpatizantes da Ministra Damares e da Secretária Regina Duarte esse bloco faz um trabalho social intenso quando não é carnaval. Promovem cursos de bordados, corte e costura, delícias do lar e regras de um casamento. Durante o carnaval mesmo promovem retiros espirituais bem longe das ruas animadas.

BLOCO PAPAI EU QUERO MAMAR

Desfila em Brasília. É composto pelos filhos do presidente e pelos milhares de amigos e cúmplices. É sempre um desfile violento onde as armas são permitidas mas no final ninguém vai preso. A segurança é feita pelo Escritório do Crime.

REFORMA PREGUIÇOSA

Bloco formado pelos defensores das reformas da Previdência, Tributária e Política. Desfilam lentamente ao som da Marcha Fúnebre e saem de local desconhecido para lugar nenhum. Já disseram que ano que vem não vão mais sair.

AMIGOS DO GUEDES

Um dos blocos mais requisitados e procurados. Como fazem com os abadás na Bahia, neste bloco os ternos Armani, uniforme exigido para o desfile, saem verdadeiras fortunas para quem quer comprar. Um cordão de isolamento feito por policias armados cria um curralzinho vip do vip onde são servidas bebidas e drogas lícitas aos frequentadores. No final do desfile é sorteada uma viagem à Disney para a empregada de um dos foliões.

CORDÃO DA BOLA BRANCA

Tradicional bloco do Centro Financeiro do Rio em resposta aos baderneiros e desordeiros do Bola Preta. Tem pouca tradição mas muito dinheiro. Vestem-se de branco, é claro.

FURO ÍNTIMO-

Bloco formado por integrantes da grande imprensa que se negam a tomar uma atitude contra o presidente Bolsonaro. São conservadores, neoliberais, preguiçosos e comodistas. Preferem ouvir Wagner em casa e alegam que não tomam posição por ser uma questão de foro íntimo.

ME AJUDA QUE SOU CINEASTA

Bloco famoso no Rio de Janeiro na época em que cineastas se beijavam. Agora se escondem ou pedem uma ajuda. Desfila na Gávea onde foi criada uma sede alternativa da ANCINE.

BLOCO DA TRETA

Começa inteiro e termina destruído mas todo mundo adora e adere. A treta é generalizada, das marchinhas às fantasias e a multidão, mesmo sabendo que está sendo enganada, continua apoiando.

BLOCO DOS PODEROSOS

Não precisa nem desfilar. Ficam assistindo tudo do alto de suas coberturas ou de seus helicópteros computando o quanto estão ganhando de dinheiro com esta festa dos demônios onde a perversão e o satanismo imperam. No final vão para Paris descansar do dinheiro suado.

GOLDEN SHOWER

Volta a desfilar este ano com a grande vantagem de ser o único bloco a não precisar de banheiro químico nos seus desfiles. Bolsonaro negou que vá comparecer.

VOTA EM MIM QUE SOU DE ESQUERDA

Este é mais um dos blocos que concentra mas ainda não sai. estão discutindo que caminho pegar, que músicas cantar, que cor vai ser a fantasia e quem vai ser o presidente do bloco. Espera-se que decidam antes do carnaval acabar. A galera está louca pra se divertir.

BANDA DOS FUSILEIROS NAVAIS

Está só esperando uma ordem de cima para cair de pau se for o caso. Tocam vários instrumentos além dos musicais e estão prontos para entrar em ação entoando o Hino Nacional.

BLOCO DO AUGUSTO HELENO DE TRÓIA

Esconde um exército no meio do bloco. Não está gostando nada dessa história de democracia. Resta saber se esse bloco vai ter muitas adesões no Congresso.