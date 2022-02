Existe racismo na fala de Edmundo?

Apoie o 247

Está em discussão uma análise de Edmundo - que desfilou seu virtuosismo nos gramados de futebol, hoje comentarista esportivo - sobre o futebol do jogador belga Lukaku, centro-avante do Chelsea e da seleção da Bélgica.

Segundo Edmundo, Lukaku tem pouca técnica e muita força física. Opinião que discordo, pois Lukaku joga de costas para o gol adversário, fazendo o que se chama de pivô. Posição difícil, pois além de força, exige técnica para prender a bola, fazer o giro ou distribui-la a companheiro melhor posicionado, mas isto é papo de futebol esporte onde cada brasileiro é um técnico por excelência.

A polêmica foi instalada a partir de Renata Mendonça, jornalista do Sport TV, que chama a atenção por suas contribuições em programas esportivos , além de sempre condenar casos notórios de racismo como de Daniel Alves, Gabigol etc. Mas sua opinião relativa à fala de Edmundo como racista, postura compartilhada por importantes integrantes do movimento negro, carece de fundamento.

Entendo a como um desperdício na luta antirracista no Brasil, pois é uma polêmica que não agrega, ao contrário, afasta não negros enquanto parceiros no combate ao racismo e as desigualdades raciais em nosso país. Segundo a visão exposta por Renata Mendonça o racismo tenta associar os negros futebolistas a pouca técnica e muita força física, o que não é verdade, vide Didi, melhor jogador da Copa de 58; Garrincha, o dono da Copa de 62; Romario e Ronaldo nas Copas de 94 e 2002, sem falar de Pelé, o grande rei do futebol. Acho uma forçação de barra buscar generalizar a opinião de Edmundo sobre Lukaku como estigma que marque os negros no futebol.

Portanto, não dispersemos nossa energia na luta contra o racismo no Brasil.

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.