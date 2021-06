Exposição Democrática ou Jogo de Interesses

Eleição para presidente, política de modo geral, é que nem "briga" de casal, todas as pessoas devem tomar partido.

Antes, concordemos, que a palavra "briga", no caso acima, é apenas um eufemismo favorável ao agressor.

Um dia antes da eleição presidencial de 2018, o técnico Tite, da seleção brasileira, disse o seguinte: "Não devemos nos expor."

Graças e muito às pessoas que não se "expõem", para ficar "de bem" com todo mundo (será isso que chamam de "pessoas de bem"?), o pior entre os piores candidatos naquele pleito foi eleito Presidente da República do Brasil.

Bolsonaro ganhou, não apenas porque bateu com whatsapp no Haddad, com mentiras e total falta de respeito, mas porque a maioria das pessoas que podiam ter feito alguma coisa, preferiram se calar, se esconder em casa ou tirar férias em Paris, são tão culpadas quanto aquelas que com seu silêncio compactuam com seus vizinhos agressores de esposas e filhas e filhos.

Com o resultado estamos todos e todas vivendo (muita gente morrendo) e pagando hoje.

A conta pessoal do Tite, depois que Renato "gaúcho" Bolsonarista foi convidado para assumir a seleção da CBF, chegará nos próximos dias. (Claro que ele ainda pode lamber as botas do bolsonarismo e permanecer no cargo)

Ele merece, a maioria de nós, eu também me escondi, também merece. Sejamos francos e francas, ao menos com nossas consciências, bem poucas pessoas poderiam dizer que estavam presas injustamente, durante a eleição do genocida.

Então, se alguém mais quiser se desculpar, está na moda se desculpar, comece dizendo que está se preparando para ir às ruas, no próximo dia 19.

Ah, mas tem pandemia. Sim, justamente por isso, também!

