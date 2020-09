Família Marinho prova do próprio veneno, Justiça e MP golpistas se calam, Bolsonaro deita e rola, mas Lula é o ladrão

"A família Marinho (Globo), por décadas, no topo da cadeia alimentar da corrupção" — escreveu, hoje, Jair Bolsonaro em sua conta no Twitter.

*Existem três tendões de Aquiles que levam Jair Bolsonaro a enfrentar o Grupo Globo com incontida agressividade, ameaças e deboche: 1- As rachadinhas e outras denúncias contra seus filhos; 2- Sofrer um golpe de estado tal qual à Dilma Rousseff; e 3- Ser preso como aconteceu com o Lula. Os Marinho foram decisivos nessas três questões. E Bolsonaro sabe disso.

*Ressalta-se que Lula foi preso sem provas, além de vítima de lawfare.

Luiz Inácio Lula da Silva foi preso ilegalmente pelo bando da Lava Jato, que tenta sair do buraco fétido em que se encontra desde que o Intercept Brasil deu publicidade aos seus desmandos e crimes em série, dentre eles o grave crime de traição e sublevação, quando membros da súcia da Lava Jato se tornaram homens e mulheres a serviço do FBI e da CIA, a tratar de assuntos pertinentes ao Brasil com servidores públicos norte-americanos, que servem ao governo Trump.

O brucutu Donald Trump, chefe inconteste do fascista Jair Bolsonaro e também dos generais elitistas e golpistas deste País infeliz, além de entreguistas e privatistas, que, oportunistas, tomaram o poder e hoje ocupam milhares de cargos civis no desgoverno militarista e ultraliberal de Bolsonaro. A administração campeã mundial de índices e números econômicos e sociais negativos, além de adoradora e aliada dos interesses dos ricos.

O desgoverno do ex-capitão de extrema direita que despreza profundamente os segmentos e setores populares, apesar de demagogicamente beber e comer alguma coisa em botequim para fingir o que ele não é e jamais será: um sujeito que gosta e respeita o povo e os trabalhadores.

O desgoverno subserviente aos EUA e efetivador de reformas altamente perversas e concentradoras de renda e riqueza, que tirou a fórceps os direitos trabalhistas, previdenciários e de carreira profissional da maioria dos servidores públicos e dos trabalhadores da iniciativa privada, bem como milhões deles trabalham na informalidade e não constam como pessoas com plena cidadania, sendo que outros milhões trabalham na informalidade sem direito a quaisquer direitos.

Porém, o que isto tudo tem a ver com o título deste artigo? Tudo. E explico: a família Marinho, a ter os três irmãos filhos do magnata bilionário de todas as mídias cruzadas e monopolizadas, Roberto Marinho, está a provar do próprio veneno, gole a gole, assim como a ter questionada sua moral.

Na verdade, são conotações que levam o público a pensar que os irmãos Marinho e famílias não são moralmente corretos, mas sim imorais, já que denunciados por pessoas do submundo do crime de serem beneficiados com altas somas de dinheiro, de forma sequencial e de maneira ilegal e ilegítima.

Enfim, os Marinho caíram em sua própria arapuca e agora terão de lidar com o inimigo que eles são responsáveis diretos por conquistar a Presidência da República, por meio de fake news criminosas, intimidações pela internet, assim como físicas por meio de seus seguidores fundamentalistas, além de inquestionável vocação para todo o tipo de contenda ou conflito, a ter o ódio, o ressentimento e o rancor como combustíveis de combate político e até mesmo de ordem pessoal.

Enfim, Bolsonaro é a extrema direita no poder e líder militarista que se voltou contra os Marinho, donos de monopólio midiático que pariu a violência institucional por parte de servidores públicos de poder e mando, a exemplo da Lava Jato e juízes de primeira instância, assim como fomentou os movimentos extremistas de direita nas ruas, a partir de 2013.

O Grupo Globo é também o responsável maior, juntamente com o STF, pela deposição bárbara e terceiro-mundista da presidente Dilma Rousseff, além de perseguir vergonhosamente o presidente Lula, cuja prisão injusta e covarde foi devido à sentença condenatória cretina, sórdida e infame do ex-juiz Sérgio Moro, por “ato de ofício indeterminado”. Moro após a prisão de Lula, líder nas pesquisas para presidente em 2018, assumiu o Ministério da Justiça de Bolsonaro, inimigo figadal de Lula. É mole ou precisa dizer algo mais, cara pálida?

E por que “ato de ofício indeterminado?” Respondo: por que não havia uma única prova de que Lula fosse o dono do muquifo de Guarujá, que o Grupo Globo, mentiroso, manipulador e insidioso que é, o chama propositalmente de “triplex”, a fim de dar maior conotação a que os Marinho consideram "corrupção" de Lula, sem, no entanto, o ex-presidente não possuir as chaves do apartamento porque, evidentemente, ele não tem a escritura e muito menos depositou valores para comprar tal “triplex”.

Quem comprovou de vez a farsa, a fraude e o mau-caratismo contra o Lula, pois evidenciados pela imprensa comercial e privada, foi o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST), que filmara o muquifo e comprovara que a Justiça e a Lava Jato eram inacreditavelmente mentirosas e levianas, porque a realidade é que o “triplex” não passa de um muquifo.

Depois, essa gente golpista de classe média alta e completamente arrogante e prepotente se mostrou revoltada, porque a farsa foi descoberta e todo mundo soube que tais servidores estavam realmente comprometidos em combater o Lula e o PT, a se valer de fake news e do lawfare, quando a Justiça e o MPF usam de meios criminosos para manipular a verdade e as realidades, além de perseguir covardemente a quem é considerado inimigo.

E foi exatamente essa conduta criminosa e partidária que a Lava Jato e muitos juízes de todas as instâncias fizeram para garantir o golpe de Estado de 2016 e a prisão de Lula, em 2018, o ano em que a Globo e seus cúmplices da Justiça e do MPF garantiram a ascensão de um governo militarista e francamente antinacional, antipopular e antidemocrático. Fazer o quê, né? Esperar o quê de golpistas aliados de governo militarista? Este País que está aí é totalmente modelado para os ricos e seus apaniguados, como os generais!

E o que aconteceu, cara pálida, com a descoberta real do “triplex”? A partir daí os desavergonhados procuradores e juízes tentaram processar os Sem Teto, porque o movimento mostrou ao Brasil que esses servidores totalmente partidários, ideológicos e persecutórios não passavam de levianos e mentirosos, ou seja, o fim da picada.

Por sua vez, os Marinho passaram a ter um inimigo de direita como eles o são. Porém, contendedor de alma selvagem, altamente temperamental, de língua ferina e atos irresponsáveis, que não vacila e não mede consequência em realizar ações de enfrentamento e usar todo o poder do Estado para mobilizar ataques seguidos contra a quem Jair Bolsonaro considera inimigos, no caso os irmãos Marinho, que, como disse anteriormente, estão a provar do próprio veneno.

A verdade é que há muito tempo a família Marinho é acusada de inúmeros crimes de corrupção, a exemplo das denúncias dos doleiros e delatores, Dario Messer e Cláudio Barbosa — o Toni. Toni diz ter repassado inúmeras vezes milhares de dólares aos irmãos bilionários durante muito tempo. Os Marinho também estão envolvidos em casos rumorosos como o da funcionária da Receita Federal, Cristina Maris Meinick Ribeiro, que sumiu com o processo de sonegação fiscal contra os donos da Globopar. Cristina se encontra presa por praticar o crime.

O malfeito contra a ordem tributária é da monta de R$ 600 milhões, sem os valores atualizados, sendo que os irmãos Marinho estão livres, lépidos e soltos, a gozar a vida, enquanto Lula é acusado de ser ladrão por ter sido presidente e governar sem pedir licença para a alta burguesia da estirpe dos irmãos Marinho, além de ter sido sequestrado pelo Estado brasileiro, a ficar à mercê dos desmandos e arbitrariedades de um bando de direita, que se concentrou na Lava Jato e que dera início à retirada de seus direitos civis, de forma que Lula não pudesse concorrer à Presidência da República, como demonstra, sem sombra de dúvida, os diálogos dos meganhas da Justiça e do MPF publicados mundialmente pelo Intercept.

Além disso, os Marinho são acusados de infringir a Lei no que é relativo ao meio ambiente, já que familiares diretos dos Marinho realizaram edificações irregulares em área de proteção ambiental em Angra dos Reis e Paraty, assim como fazer obra em triplex localizado na Avenida Vieira Souto, em Ipanema, sem ter a autorização da Prefeitura, além dos escândalos quanto a garantir o monopólio de transmissões de Copa do Mundo e Olimpíadas, dentre muitas outras acusações e denúncias, no decorrer de anos, que os Marinho não permitem que sejam veiculadas nos meios de comunicação sob controle da família.

Agora, os Marinho tem de enfrentar a sua própria obra, que redundou na ascensão de Bolsonaro ao poder, um político de perfil fascista e que despreza a democracia e o Estado de Direito, como demonstra diariamente, quando ataca seus adversários, retira direitos dos trabalhadores e agride sem parar as minorias, como índios, gays, mulheres e até os deficientes, sendo que em seu governo os casos de racismo e de agressão policial nas ruas do País se multiplicaram de forma exponencial, pois os agentes que compõem os órgãos de segurança se sentem empoderados para exercer o arbítrio e a violência.

Transações financeiras clandestinas milionárias dos donos da emissora se tornaram um lugar comum quando se trata de acusar e colher provas dos supostos crimes cometidos pela família plutocrata e que desde os tempos de Getúlio Vargas intervém na política brasileira, quando não ajuda, com protagonismo, a interditá-la. Parece que não mais interessa aos donos do poder que formam o governo de extrema direita ter os Marinho como pontas de lanças de seus interesses.

Vou mais adiante. Considero que os Marinho não interessam tanto ou importam menos do que anos anteriores para os plutocratas norte-americanos e, consequentemente, está a haver certo desgaste ou até mesmo um enfrentamento para que os donos do monopólio midiático, que é tão nocivo aos interesses do Brasil, à democracia e ao desenvolvimento e soberania do povo brasileiro, diminuam suas influências, de forma que ainda continuem poderosos, mas não ao ponto de ditar os caminhos que o governo no poder quer escolher.

A verdade, caro leitor, é que Jair Bolsonaro não quer ser vítima de um golpe de Estado, como aconteceu com a presidente legítima e constitucional, Dilma Rousseff, bem como não quer ser preso como aconteceu com o Lula, este que aos poucos e sistematicamente está a derrubar processo por processo contra ele, porque são farsas montadas criminosamente pela Lava Jato e compradas por alguns juízes de primeira instância, além dos magistrados do TRF-4, e, durma-se com um barulho desse, com a cumplicidade e apoio do Supremo Com Tudo (SCT), que vem a ser a vergonha, o vexame e a desgraça do Brasil.

O Supremo, isto mesmo, estupidamente o garantidor de golpe de estado e responsável direto pela destruição da economia brasileira, juntamente com sua filhote: a Lava Jato. Portanto, Bolsonaro se antecipou, apesar de ele ser o que é, ou seja, um mandatário inconsequente, mas disposto a enfrentar os irmãos Marinho, que cooperaram, e muito, por intermédio de seus inúmeros jornais e diferentes mídias, para que parte da população, principalmente a classe média, saísse em massa às ruas, de forma que desse sustentação ao golpe de estado que aconteceu em 2016 contra Dilma Rousseff e a democracia.

Os irmãos Marinho estão agora a pagar um preço alto à sua criatura, o indomável Jair Bolsonaro, político xucro e de enorme capacidade para agredir a quem ele considera inimigo. Trata-se de luta pelo poder contra o governo Bolsonaro levada a cabo pelos Marinho e vice-versa.

Não é fácil para o Grupo Globo enfrentar um governo radical à direita tomado por militares desprovidos de ideias, programas e projetos para o País, pois apenas privatistas e entreguistas, mas muito ambiciosos e com imensa fome por cargos importantes, principalmente quando se trata de tutelar o poder civil, a marca histórica dos milicos brasileiros, que jamais aceitaram e se resignaram com a Constituição de 1988, que por algum tempo os colocou em seus devidos lugares.

Outro fator preponderante para Bolsonaro e seus asseclas enfrentar a Globo, inclusive ameaçá-la de não renovar a concessão é quanto aos filhos de um político que foi deputado por quase 30 anos e aprovou dois projetos de lei sem muita ou nenhuma importância para a sociedade.

Contudo, a ameaça é pública. Não se sabe se irá mesmo cumpri-la, mas o problema maior é que Bolsonaro está a defender seus filhos com ferocidade letal, pois fará tudo para que nenhum deles seja preso, porque acusados de fazer “rachadinhas” em seus gabinetes de maneira corriqueira e sistemática, além de serem acusados de se envolverem com os milicianos. Segundo o MP e as polícias Civil e Federal existem muitas provas, algumas contundentes, mas o futuro pertence a Deus. Os Marinho provam do veneno, enquanto a Justiça e o MP golpistas se calam. Bolsonaro deita e rola, mas Lula é o ladrão. SQN! É isso aí.