Filho desesperado...

Pai,

Escrevo essa carta, isolado na UTI enquanto reflito sobre o que você fez pra mim.

Em 2021, ano do meu nascimento, Greta Thunberg, que anos depois viria a ganhar o Nobel da Paz, falou na COP26 para os executivos, como você na época, pararem com o blá-blá-blá.

Nesse mesmo evento, a jovem indígena Txai Surui disse que não tínhamos mais tempo a perder. Joe Biden, ex-presidente dos EUA estava na platéia, bem como o ex-primeiro ministro britânico e vários outros líderes mundiais.

Eu sei que nessa época você estava trabalhando muito, mas tenho certeza que, como leitor assíduo que sempre foi, ficou sabendo do teor das falas dessas jovens.

E o que você fez?

Hoje, pouco mais de 20 anos depois, tivemos uma seca de 10 meses aqui no Brasil, que gerou fome e desespero pra maior parte da população. Nossos primos estão passando fome.

O Ártico continua quebrando recordes de temperatura, o gelo está desaparecendo e isso está causando pânico no mundo. Partes de Recife, Salvador e Rio de Janeiro estão submersas.

Mês que vem começa a temporada de queimadas na Amazônia, aqui em São Paulo teremos que usar máscaras e fazer várias inalações diárias pra tentar reduzir os malefícios das cinzas do ar na nossa saúde.

Mamãe me contou que a primeira pandemia que você vivenciou foi aos 40 anos. Eu achei estranho, pois desde que me lembro por gente, convivo com novos vírus mundialmente letais. Que pena que perdemos tantos parentes com essas pandemias.

Mas escrevo esta carta pra entender o que você fez para evitar essa situação?

Lendo livros de história, descobri que muitos executivos simplesmente ignoraram a questão climática. Em um deles, li que pessoas criavam contabilidades criativas de carbono para limpar a barra. É como pedir para um amigo fingir que faz regime enquanto você exagera na comida.

A filha de um publicitário disse envergonhada que o pai fazia campanhas usando a sigla ESG para "mostrar" que se preocupavam com o clima. Mas que tudo não passava de estratégia de marketing.

E você, o que fez?

Você era daqueles que se preocupavam mais com a Bovespa do que com o aquecimento global?

Que achava que o agro era pop, defendia monocultura, agrotóxicos e investia em frigoríficos de um agro que já não existe mais no Brasil, pois foi completamente dizimado pela mudança climática?

Você foi contra a reforma agrária, agricultura familiar e povos indígenas? Eles produziam alimentos agroecológicos, reduziam o abismo social e protegiam a biodiversidade.

Você era daquelas pessoas que não abriam mão de um centavo de lucro para proteger o planeta?

Você seguiu o que disse aquele governante que viria a ser condenado pela história ou a ativista que ganhou o Nobel da Paz?

Você nunca me disse nada sobre isso. Mas eu quero saber se você é co-responsável por eu estar aqui, sofrendo nessa UTI, fruto do descaso de pessoas que sabiam o risco climático, mas foram cúmplices dessa tragédia anunciada.

No aguardo da sua resposta,

Seu filho

