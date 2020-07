Foi espionagem dos EUA: anular a Lava Jato e suas condenações!

Um vídeo da maior importância foi divulgado pela página oficial do ex-presidente Lula e pelo Comitê Lula Livre (veja abaixo), do qual o PCO participa desde os primeiros momentos, defendendo a mobilização pela liberdade do ex-presidente, a restituição plena de seus direitos políticos e a anulação de todos os processos da criminosa operação lava jato.

O vídeo se soma às provas apresentadas pelo The Intercept, recentemente, na comprovação daquilo que afirmamos inúmeras vezes e que foi denunciado pelo próprio ex-presidente e por sua defesa, como afirmou no começo deste mês o advogado Cristiano Zanin.

Há uma responsabilidade direta dos EUA pelo fato de o ex-presidente Lula ter sido condenado injustamente, ilegalmente e ter sido colocado por 580 dias na prisão.

Nele fica totalmente evidenciada a subordinação dos promotores da Lava Jato ao Departamento de Justiça dos Estados Unidos, o que foi inclusive comemorado pelos gângsters norte-americanos como um “caso de sucesso”.Na gravação, durante uma conferência realizada, em Nova York, em 2017, o procurador norte-americano Kenneth Blanco exalta que a

relação construída a base de confiança que permite que promotores e agentes tenham comunicação direta quanto às provas dado o relacionamento íntimo.

Tal “relação”, totalmente ilegal e de ingerência de uma potência estrangeira em nossos assuntos internos, garantiu ao FBI e ao governo dos EUA, como reconhece o próprio procurador ter acesso às “provas” (na realidade armações e falsificações grosseiras para condenar Lula e outros adversários do imperialismo e do regime golpista), com enormes facilidades, como confessa o procurador.

Sem depender de procedimentos oficiais como tratados de assistência jurídica que geralmente levam tempo e recursos consideráveis para serem escritos, traduzidos e transmitidos oficialmente e respondidos.

Ou seja, deixando-se de lado qualquer formalidade e agindo em total ilegalidade.

Fica ainda mais evidente que estamos diante de uma operação criminosa, de supostas provas obtidas de modo ilegal e de uma armação dirigia pelo governo dos Estados Unidos com propósito de, primeiro, derrubar o governo eleito pelo povo brasileiro e, depois, cassar os direitos políticos da maior liderança popular do País e impedir sua participação nas eleições de 2018, para permitir a ascensão de governos súditos dos interesses do imperialismo norte-americano e impor a política de destruição da economia nacional e ataque ao povo brasileiro, como vem ocorrendo.

Essa intervenção estrangeira – alem de inúmeras outras irregularidades – são por demais suficientes para não só anular todo o processo de condenação de Lula (e outros atingidos pela operação fraudulenta), mas também para condenar e colocar na cadeia todos os envolvidos – como o ex-juiz Sérgio Moro e o procurador Deltan Dallagnol – por crime de traição à pátria, conspiração internacional, falsificação etc.

É claro que não se pode esperar nenhuma iniciativa nesse sentido por parte do reacionário judiciário, um dos pilares do golpe, e dos demais setores associados ao regime dele nascido e ao massacre do povo brasileiro, como os “democratas” que controlam o Congresso Nacional, aprovando tudo contra os trabalhadores, como os integrantes da frente ampla, do DEM, PSDB, MDB etc.

É preciso usar a denúncia para convocar uma ampla mobilização pela anulação da Lava Jato, pela imediata devolução dos direitos políticos de Lula e de todos os condenados por aquela operação criminosa, junto com a luta por Fora Bolsonaro (eleito sob a base dessa fraude) e pela convocação de eleições gerais.

Propomos aos companheiros do Comitê Lula Livre, a todos os companheiros da esquerda, a realização de uma Plenária Nacional para aprovar um plano de luta e ocupar as ruas, por essas e outras reivindicações, diante do sofrimento de nosso povo frente ao genocídio organizado pelos golpistas, associados ao imperialismo que derrubaram Dilma e colocaram Lula na cadeia.

