Fustigado pelo vírus, Guedes não conseguirá mais fugir da tragédia econômica que engendrou

Daqui do Brasil conseguimos saber de ações no sentido de restringir a aproximação entre as pessoas nos espaços públicos que já acontecem em diversos outros países edit

O risco de amplificação de contaminação pelo Coronavírus no Brasil é real e preocupa a maioria das pessoas. Escolas, faculdades e universidades estão interrompendo o calendário letivo. Quanto as pessoas envolvidas diretamente com os serviços e o comércio, acreditamos que já estão ou estarão brevemente, em bloco, igualmente sensibilizados com a questão da contaminação.

Daqui do Brasil conseguimos saber de ações no sentido de restringir a aproximação entre as pessoas nos espaços públicos que já acontecem em diversos outros países. As iniciativas mais contundentes ou acertadas foram adotadas por países dotados de grau elevado de civilidade, organização e presença do Estado na economia. Por um lado, as medidas visam diminuir a incidência do contágio e o aparelhamento extra dos meios de proteção à saúde da população. Na Espanha, o governo estatizou temporariamente clínicas particulares e até hotéis poderão ser utilizados no auxílio para internamento de pacientes. Por outro lado, devido à queda mundial da atividade econômica causada pela corona vírus (mas não nos esquecendo da paralela crise do rentismo, também internacional), se impõe a necessidade de ações que possam evitar o colapso das economias nacionais e locais. A França declarou peremptoriamente a suspensão temporária da cobrança das contas de luz, água e gás além de determinar um fundo de 300 bilhões de euros para proteger financeiramente as empresas, incluindo comércio e serviços.

Mas, e no Brasil?

Quanto a questão estrita de ordem sanitária, neste momento de urgência, o SUS ainda sequer foi restabelecido em sua capacidade aos níveis de 2016, tanto devido a “PEC da Morte” que restringe por 20 anos os gastos com demandas sociais, quanto pelo fato de ter sido boicotado pelo atual (des) governo federal 1 . Enquanto isso, quantos milhões de pessoas continuam nascendo a cada ano no Brasil? O ministério da saúde ainda não conseguiu expedir uma orientação consensual de caráter nacional sobre a necessidade de evitar a aproximação entre pessoas e outras precauções em espaços públicos, inclusive, que deveria ser radical e que poderia ser determinante agora, no início de um processo de contaminação que ainda é pequeno se comparado ao que acontece países europeus. O site do ministério da saúde neste dia 17 de março de 2020, “aparentemente se encontra debilitado, ou em “em reformas”, não, nenhuma comunicação especial sobre o corona vírus, a Datapreve está funcionando? Qual foi a articulação entre ministérios que produziu um plano de ação governamental em relação ao corona vírus? Nenhuma.

Aparentemente, quem “comanda” a insensível e confusa salvação da “pátria” é o estagiário de ministro Paulo Guedes, o exterminador do Estado, que anuncia antecipará pagamentos públicos que já pertencem aos trabalhadores e inscritos na previdência, e adiará recebimentos públicos, e chama isso de ajuda, “ajuda” que ele quer dos consumidores para que façam uso de saldo do 13º salário antecipado, dinheiro no consumo em um momento em que se pede às pessoas menos atividade em público, menos consumo, portanto. Guedes apenas pede para que as pessoas salvem-no do fracasso total na gestão da economia brasileira, onde o Mercado brasileiro está absolutamente combalido após um ano da sua própria ingerência. Guedes não é homem público nem entende a força e a lógica do Estado, por isso, dá a impressão de agir cegamente, ou como um mentecapto qualquer, promovendo a destruição daquilo que lhe assusta, daquilo que teme por não conhecer.

Ninguém está realmente feliz com Guedes, agora que a bolsa brasileira perdeu tanto em uma semana com 5 circuit breaks, agora que em pouco mais de um ano, o Brasil perdeu 100 bilhões resultados financeiros desastrosos que saíram de um jeito e de outro do país. 2

No momento em que Guedes poderia ter já chancelado a baixa do preço dos combustíveis, no momento em que poderia provar que realmente respeita a iniciativa privada, criando um pacto de subvenções temporárias e necessárias ao setor produtivo do país, sua interpretação da atual crise se resume em salvar a própria reputação, e de maneira equivocada, o que só faz confirmar a opinião de quem nunca acreditou em Guedes e neste desgoverno atual.

Quanto a ajuda específica ao sistema de saúde, é algo pífio, que está descrito no site do ministério da economia3 :

“Para o combate direto à pandemia do coronavírus, o Ministério da Economia destinará o saldo do fundo do DPVAT para o Sistema Único de Saúde (são mais R$ 4,5 bilhões), reduzirá a zero as alíquotas de importação de produtos de uso médico-hospitalar, além da desoneração temporária de IPI para bens produzidos internamente ou importados, que sejam necessários ao combate do Covid-19.”

Após o final do texto há um link que dá acesso a um pdf com o seguinte nome: “resumo das medidas anunciadas”, e é escandaloso porque seu conteúdo se resume a uma apresentação específica de uma das ações apenas, qual seja: “ – Medidas do Grupo de Monitoramento dos impactos do Covid-19 pandemia (16/03/2020)” Há alguma coisa errada aí, da mesma forma que há muita coisa errada neste arremedo de ministro que se regozijou em falar em A I 5 e da ditadura militar em Washington, no ano passado, neste que, não sabemos se foi cínico ou cretino ao desopilar-se de tensões raivosas ao chamar os servidores públicos de parasitas.

